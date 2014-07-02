Ακροφύσιο ατμού 50°, 001,5

Επίπεδη ρίψη 50° για καθάρισμα και λιώσιμο, σε κατάσταση λειτουργίας με ατμό, π.χ. λιώσιμο άμμου και χαλικών, ξεπάγωμα καλουπιών, απομάκρυνση κεριού από οχήματα.

Ακροφύσιο ψεκασμού ατμού με ακτινωτή δέσμη 50°. Για τον καθαρισμό και την υγροποίηση στο στάδιο του ατμού. Για την υγροποίηση άμμου και χαλικιού, την αποπάγωση υλικού ξυλότυπου ή την αφαίρεση του κεριού από οχήματα.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μέγεθος ακροφύσιου (mm) 1,5
Γωνία (°) 50
Σύνδεση με σπείρωμα M22 x 1,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,2