Για σχολαστικό υγρό και στεγνό καθαρισμό και την αφαίρεση λεπτής σκόνης και στέρεων ρύπων: Ακροφύσιο δαπέδου υγρής και ξηρής αναρρόφησης ονομαστικής διαμέτρου DN 35 με πλάτος εργασίας 300 mm για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. Το ακροφύσιο δαπέδου NT είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό και διαθέτει πλευρικούς κυλίνδρους, ενθέματα βούρτσας και εύκολα στην αντικατάσταση μάκτρα. Το χαμηλό βάρος διευκολύνει τον χειρισμό του.