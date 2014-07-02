Ακροφύσιο δαπέδου υγρής/ξηρής αναρρόφησης, από πλαστικό στον βασικό εξοπλισμό, DN 35
Ακροφύσιο δαπέδου υγρής/ξηρής αναρρόφησης από πλαστικό DN 35 για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης. Διαθέτει πλευρικούς κυλίνδρους, ενθέματα βούρτσας και μάκτρα. Πλάτος εργασίας: 300 mm.
Για σχολαστικό υγρό και στεγνό καθαρισμό και την αφαίρεση λεπτής σκόνης και στέρεων ρύπων: Ακροφύσιο δαπέδου υγρής και ξηρής αναρρόφησης ονομαστικής διαμέτρου DN 35 με πλάτος εργασίας 300 mm για ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher. Το ακροφύσιο δαπέδου NT είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό και διαθέτει πλευρικούς κυλίνδρους, ενθέματα βούρτσας και εύκολα στην αντικατάσταση μάκτρα. Το χαμηλό βάρος διευκολύνει τον χειρισμό του.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 35
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Πλάτος (mm)
|300
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,3
|Διαστάσεις (L × W × H) ( )
|300 x 150 x 80