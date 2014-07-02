Ακροφύσιο πολλαπλών χρήσεων (υγρή/ξηρή)

Αλουμινένιο ακροφύσιο γενικής χρήσης (DN 35) με πλάτος εργασίας 370 mm Με ρυθμιζόμενου ύψους πλευρικούς κυλίνδρους, λωρίδες βούρτσας (6.903-064.0) και μάκτρα ανθεκτικά στο λάδι (6.903-081.0). Μόνο για ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης ΝΤ.