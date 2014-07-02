Ακροφύσιο πολλαπλών χρήσεων (υγρή/ξηρή)
Αλουμινένιο ακροφύσιο γενικής χρήσης (DN 35) με πλάτος εργασίας 370 mm Με ρυθμιζόμενου ύψους πλευρικούς κυλίνδρους, λωρίδες βούρτσας (6.903-064.0) και μάκτρα ανθεκτικά στο λάδι (6.903-081.0). Μόνο για ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης ΝΤ.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 35
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Πλάτος (mm)
|370
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,9
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|380 x 200 x 85