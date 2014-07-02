Το υψηλής ποιότητας πιστόλι με σκανδάλη με Quick Connect και ενθέματα μαλακής λαβής εγγυάται ένα υψηλό επίπεδο άνεσης κατά το καθάρισμα. Επίσης, είναι ιδανικό ως πιστόλι αντικατάστασης για όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης οικιακής χρήσης Kärcher των κατηγοριών K2 – K7 με Quick Connect.