Ανταλλακτικό πιστόλι «Best» με μαλακή λαβή
Το υψηλής ποιότητας πιστόλι, που είναι εφοδιασμένο με ταχυσύνδεσμο και ενθέματα μαλακής λαβής, εγγυάται ένα υψηλό επίπεδο άνεσης κατά το καθάρισμα. Κατάλληλο για Κ3-Κ7 καταναλωτικά πλυστικά μηχανήματα.
Το υψηλής ποιότητας πιστόλι με σκανδάλη με Quick Connect και ενθέματα μαλακής λαβής εγγυάται ένα υψηλό επίπεδο άνεσης κατά το καθάρισμα. Επίσης, είναι ιδανικό ως πιστόλι αντικατάστασης για όλα τα πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης οικιακής χρήσης Kärcher των κατηγοριών K2 – K7 με Quick Connect.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εφεδρικό πιστόλι για τα Καταναλωτικά πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher του 2008 και μετά της κατηγορίας Κ2–Κ7, Quick Connect
- Εύκολη αντικατάσταση του πιστολιού ψεκασμού.
Quick Connect
- Σύστημα γρήγορης σύνδεσης για εύκολη σύνδεση του πιστολιού ψεκασμού και του σωλήνα υψηλής πίεσης.
Σύνδεση μπαγιονέτ
- Επιτρέπει τη σύνδεση όλων των εξαρτημάτων Kärcher.
Λαστιχένιο σφουγγάρι
- Καλύτερος χειρισμός.
Εφαρμογή καθαριστικού χαμηλής πίεσης
- Απλή εφαρμογή καθαριστικού.
- Καλύτερη απομάκρυνση ρύπων και αποτελεσματικός καθαρισμός.
Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
- Η σκανδάλη του πιστολιού είναι μπλοκαρισμένη.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|440 x 193 x 40