Χάρη στην περιστρεφόμενη βούρτσα αναρρόφησης με DN 35 της Kärcher, η γωνία κλίσης της βούρτσας μπορεί να προσαρμοστεί στην επιφάνεια που θα καθαριστεί. Αυτό σημαίνει ότι η βούρτσα αναρρόφησης με υψηλής ποιότητας συνθετικές τρίχες διευρύνει τις πιθανές εφαρμογές της ηλεκτρικής σκούπας και βελτιώνει το αποτέλεσμα της αναρρόφησης. Ιδανικό, π.χ., για τον καθαρισμό επίπλων, τα φατνώματα τοίχων από ξύλο ή φυσική πέτρα, καθώς και προσόψεις, ή επίσης για τον καθαρισμό εξαρτημάτων κατά τον καθαρισμό του εσωτερικού των οχημάτων.