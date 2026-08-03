Ο μίνι ολισθητήρας χαλιού επιστρατεύεται για το καθάρισμα δυσπρόσιτων επιφανειών που καλύπτονται με χαλί. Προσαρτάται εύκολα στο ακροφύσιο ψεκασμού EasyFix Mini χωρίς ο χρήστης να έρχεται σε επαφή με τους ρύπους και είναι ιδανικό για το φρεσκάρισμα ακόμα και μικρών επιφανειών ή επιφανειών ακανόνιστου σχήματος που καλύπτονται με χαλί με τη χρήση ατμού.