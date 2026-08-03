Εξάρτημα χαλιού mini carpet glider
Χάρη στη χρήση ατμού, φρεσκάρονται ακόμα και ανομοιόμορφες ή δυσπρόσιτες επιφάνειες που είναι στρωμένες με χαλί.
Ο μίνι ολισθητήρας χαλιού επιστρατεύεται για το καθάρισμα δυσπρόσιτων επιφανειών που καλύπτονται με χαλί. Προσαρτάται εύκολα στο ακροφύσιο ψεκασμού EasyFix Mini χωρίς ο χρήστης να έρχεται σε επαφή με τους ρύπους και είναι ιδανικό για το φρεσκάρισμα ακόμα και μικρών επιφανειών ή επιφανειών ακανόνιστου σχήματος που καλύπτονται με χαλί με τη χρήση ατμού.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κατάλληλο για το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix Mini
- Μπορείτε εύκολα να δώσετε νέα πνοή στα χαλιά με τον ατμό.
- Χάρη στο συμπαγές σχήμα του, μπορεί να φρεσκάρει ακόμα και δυσπρόσιτες επιφάνειες που είναι στρωμένες με χαλί χωρίς δυσκολία.
Το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix Mini μπορεί να ενσωματωθεί και να αφαιρεθεί εύκολα από τον ολισθητήρα χαλιού
- Για βολικό χειρισμό χωρίς να χρειάζεται να σκύψετε.
- Δυνατότητα γρήγορης εναλλαγής μεταξύ σκληρών δαπέδων και δαπέδων με χαλί με τη χρήση ατμού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|285 x 178 x 46
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδα με μοκέτα