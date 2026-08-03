Φίλτρο για VC 5
Το φίλτρο μεγάλης διάρκειας του VC 5 φιλτράρει αξιόπιστα τη λεπτή σκόνη. Το φίλτρο, που βρίσκεται σε ένα κουτί φίλτρου, μπορεί να αφαιρεθεί και να καθαριστεί εύκολα.
Το φίλτρο μεγάλης διάρκειας του VC 5 φιλτράρει αξιόπιστα τη λεπτή σκόνη. Το φίλτρο, το οποίο βρίσκεται μέσα σε ένα κουτί φίλτρου που αφαιρείται εύκολα, μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα. Αν χρειαστεί, χτυπήσετε ελαφρά τη σκόνη για να φύγει για να καθαρίσετε εύκολα το φίλτρο.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κατάλληλο για την compact ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης Kärcher VC 5
Φιλτράρει αξιόπιστα τη λεπτή σκόνη
Το φίλτρο, που βρίσκεται σε ένα κουτί φίλτρου, μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα
Εύκολος καθαρισμός με το χέρι χτυπώντας απαλά για να φύγει η σκόνη
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|98 x 94 x 93
Πεδία εφαρμογής
- Ξηροί ρύποι