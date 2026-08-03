Το φίλτρο μεγάλης διάρκειας του VC 5 φιλτράρει αξιόπιστα τη λεπτή σκόνη. Το φίλτρο, το οποίο βρίσκεται μέσα σε ένα κουτί φίλτρου που αφαιρείται εύκολα, μπορεί να αντικατασταθεί εύκολα. Αν χρειαστεί, χτυπήσετε ελαφρά τη σκόνη για να φύγει για να καθαρίσετε εύκολα το φίλτρο.