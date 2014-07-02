Φίλτρο HEPA 12
Αυτό το φίλτρο διαθέτει μια ιδιαίτερα επεξεργασμένη σφράγιση που συγκρατεί ακόμα καλύτερα τη σκόνη.
Ένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα για άτομα που υποφέρουν από αλλεργίες και για τα οποία απαιτούνται υψηλές προδιαγραφές υγιεινής: το φίλτρο υψηλής απόδοσης HEPA 12 (EN1822:1998) συγκρατεί αξιόπιστα σκόνη, αλλεργιογόνα σωματίδια, γύρη, βακτήρια και εκκρίσεις ζωϋφίων κι έτσι εξασφαλίζει άριστη, πλήρη καθαριότητα και υγιεινή. Ο εξερχόμενος αέρας είναι σε σημαντικό ποσοστό πιο καθαρός από τον αέρα του περιβάλλοντος. Σε νούμερα: 99.9% ασφαλής κατακράτηση αλλεργιογόνων σωματιδίων πάνω από 0.3 µm. Το φίλτρο υψηλής απόδοσης HEPA 12 (EN1822:1998) είναι κατάλληλο για τις σκούπες ξηρής αναρρόφησης VC 6100, VC 6200 και VC 6300.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Κατάλληλο για τις ηλεκτρικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης Kärcher VC 6 / VC 6 Premium και παλαιότερες εκδόσεις VC 6.xxx.
Φιλτράρει αξιόπιστα το 99,5% όλων των σωματιδίων.
Ιδανικό για άτομα με αλλεργίες
Σύσταση: Αντικατάσταση τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|140 x 101 x 46
Πεδία εφαρμογής
- Ξηροί ρύποι