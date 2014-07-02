Ένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα για άτομα που υποφέρουν από αλλεργίες και για τα οποία απαιτούνται υψηλές προδιαγραφές υγιεινής: το φίλτρο υψηλής απόδοσης HEPA 12 (EN1822:1998) συγκρατεί αξιόπιστα σκόνη, αλλεργιογόνα σωματίδια, γύρη, βακτήρια και εκκρίσεις ζωϋφίων κι έτσι εξασφαλίζει άριστη, πλήρη καθαριότητα και υγιεινή. Ο εξερχόμενος αέρας είναι σε σημαντικό ποσοστό πιο καθαρός από τον αέρα του περιβάλλοντος. Σε νούμερα: 99.9% ασφαλής κατακράτηση αλλεργιογόνων σωματιδίων πάνω από 0.3 µm. Το φίλτρο υψηλής απόδοσης HEPA 12 (EN1822:1998) είναι κατάλληλο για τις σκούπες ξηρής αναρρόφησης VC 6100, VC 6200 και VC 6300.