Το φίλτρο HEPA 13 συγκρατεί λεπτά σωματίδια στο εύρος μόλις ελάχιστων μικρομέτρων χάρη στον εντυπωσιακό βαθμό διαχωρισμό 99,95%. Τα αερολύματα, οι ιοί και τα μικρόβια απορροφώνται σχεδόν τελείως λόγω της μεγάλης χωρητικότητας του φίλτρου και δεν αποδεσμεύονται ξανά στον αέρα του περιβάλλοντος. Το φίλτρο HEPA 13 είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο δοκιμής DIN EN 1822:2019 και συμμορφώνεται επίσης με τα αυστηρά πρότυπα ασφάλειας σε ευαίσθητους χώρους υγιεινής.