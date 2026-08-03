Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW

Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 2,5 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 2,5 m

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μήκος (m) 2,5
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( ) ID 35
Έκδοση Ηλεκτρικά αγώγιμο
Σύνδεση στην πλευρά των εξαρτημάτων¹⁾ Clip 2.0
Σύνδεση στην πλευρά του μηχανήματος²⁾ Μπαγιονέτ 2.0
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 0,7
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,7
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 420 x 370 x 90