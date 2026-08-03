Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW

Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 2,5 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 2,5 m