Ηλεκτρικά αγώγιμος σωλήνας, συσκευασμένος, NW
Ηλεκτρικά αγώγιμος εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης 2,5 m με νέα σύνδεση μπαγιονέτ και κουμπωτή απόληξη. Μήκος: 2,5 m
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μήκος (m)
|2,5
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 35
|Έκδοση
|Ηλεκτρικά αγώγιμο
|Σύνδεση στην πλευρά των εξαρτημάτων¹⁾
|Clip 2.0
|Σύνδεση στην πλευρά του μηχανήματος²⁾
|Μπαγιονέτ 2.0
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,7
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|420 x 370 x 90