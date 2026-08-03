Κάνη αφρού Advanced

Κοντή, βολική κάνη αφρού με ρυθμιζόμενη γωνία ψεκασμού και δεξαμενή απορρυπαντικού 1 λίτρου. Ιδανική για τον καθαρισμό αυτοκινήτων χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό της.

Κοντή, βολική κάνη αφρού με ρυθμιζόμενη γωνία ψεκασμού και δεξαμενή απορρυπαντικού 1 λίτρου. Η κάνη αφρού Kärcher είναι ιδανική για τον καθαρισμό αυτοκινήτων χάρη στον συμπαγή σχεδιασμό της. Επιπλέον χαρακτηριστικά: Περιστρεφόμενος σύνδεσμος (M 22 x 1,5) και μεταβλητή δοσολογία απορρυπαντικού από τον έλεγχο στην κάνη.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μέγεθος ακροφύσιου ( ) 25
Μέγ. πίεση (bar) 300
Θερμοκρασία (°C) max. 60
Σύνδεση με σπείρωμα M22 x 1,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,8
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