Κάνη ψεκασμού για το κλάδο τροφίμων, 1050 mm, περιστρεφόμενο

Κάνη 1.050 χιλ. γκρι, περιστρεφόμενη, κατάλληλη για τρόφιμα, για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων. Όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με νερό είναι ασφαλή για κατανάλωση τροφίμων.

Κάνη 1.050 χιλ. γκρι, περιστρεφόμενη, κατάλληλη για τρόφιμα, για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων. Όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με νερό είναι ασφαλή για κατανάλωση τροφίμων.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μέγ. πίεση λειτουργίας (bar) 300
Μήκος (mm) 1050
Θερμοκρασία (°C) max. 155
Σύνδεση με σπείρωμα M22 x 1,5
Λαβή περιστρεφόμενο
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1
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