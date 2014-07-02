Κάνη ψεκασμού για το κλάδο τροφίμων, 1050 mm, περιστρεφόμενο

Κάνη 1.050 χιλ. γκρι, περιστρεφόμενη, κατάλληλη για τρόφιμα, για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων. Όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με νερό είναι ασφαλή για κατανάλωση τροφίμων.