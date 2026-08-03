Το FR Classic είναι το βασικό μοντέλο στη σειρά μηχανημάτων καθαρισμού επιφανειών της Kärcher για τον καθαρισμό επιφανειών με προστασία από το πιτσίλισμα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Αυτό το μηχάνημα έχει εντυπωσιακή πίεση λειτουργίας έως 150 και ρυθμό ροής νερού 600 λίτρων ανά ώρα στους 40°C. Σημείωση: πρέπει να παραγγείλετε ξεχωριστά το κιτ ακροφυσίου.