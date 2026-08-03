Σε περίπτωση που βιάζεστε, το σετ EasyFix Mini με τα 15 πανάκια καθαρισμού μιας χρήσης που βασίζονται σε πρωτοπόρο τεχνολογία σχεδίασης και κατασκευάζονται από απορροφητικά υλικά υψηλής ποιότητας σας εγγυάται ότι θα υπάρχει πάντοτε ένα καθαρό πανάκι άμεσα διαθέσιμο για το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix Mini. Χάρη στη βέλτιστη χαλάρωση των ρύπων και την υψηλή αποτελεσματικότητά του ως προς τη συλλογή των ρύπων, το πανάκι μιας χρήσης εγγυάται σχολαστικό καθαρισμό και υγιεινή σε όλες τις σκληρές επιφάνειες, ακόμα και σε γωνίες ή γύρω από ακμές. Χάρη στο σύστημα στερέωσης τύπου «σκρατς», μπορεί να τοποθετηθεί γρήγορα και εύκολα πάνω στο ακροφύσιο δαπέδου EasyFix Mini που προορίζεται για τον ατμοκαθαριστή. Αρκεί απλά να πιέσετε το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix Mini πάνω στην πλευρά του πανιού με τις κίτρινες ταινίες τύπου «σκρατς» και είναι έτοιμο προς χρήση. Μετά το καθάρισμα, το πανάκι απλά απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Το πανάκι μιας χρήσης σας απαλλάσσει από το κουραστικό και χρονοβόρο πλύσιμο των ακάθαρτων πανιών.