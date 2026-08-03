Πανάκια μιας χρήσης για το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix mini
Σετ με 15 πανάκια μιας χρήσης για το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix Mini για γρήγορο καθάρισμα σκληρών επιφανειών με τήρηση των αρχών υγιεινής.
Σε περίπτωση που βιάζεστε, το σετ EasyFix Mini με τα 15 πανάκια καθαρισμού μιας χρήσης που βασίζονται σε πρωτοπόρο τεχνολογία σχεδίασης και κατασκευάζονται από απορροφητικά υλικά υψηλής ποιότητας σας εγγυάται ότι θα υπάρχει πάντοτε ένα καθαρό πανάκι άμεσα διαθέσιμο για το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix Mini. Χάρη στη βέλτιστη χαλάρωση των ρύπων και την υψηλή αποτελεσματικότητά του ως προς τη συλλογή των ρύπων, το πανάκι μιας χρήσης εγγυάται σχολαστικό καθαρισμό και υγιεινή σε όλες τις σκληρές επιφάνειες, ακόμα και σε γωνίες ή γύρω από ακμές. Χάρη στο σύστημα στερέωσης τύπου «σκρατς», μπορεί να τοποθετηθεί γρήγορα και εύκολα πάνω στο ακροφύσιο δαπέδου EasyFix Mini που προορίζεται για τον ατμοκαθαριστή. Αρκεί απλά να πιέσετε το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix Mini πάνω στην πλευρά του πανιού με τις κίτρινες ταινίες τύπου «σκρατς» και είναι έτοιμο προς χρήση. Μετά το καθάρισμα, το πανάκι απλά απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Το πανάκι μιας χρήσης σας απαλλάσσει από το κουραστικό και χρονοβόρο πλύσιμο των ακάθαρτων πανιών.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Έχετε ένα πανάκι έτοιμο για χρήση ανά πάσα στιγμή
- Για αστραφτερά αποτελέσματα.
Απλός τρόπος καθαρισμού που σέβεται τους κανόνες υγιεινής και δεν περιλαμβάνει πλύσιμο
- Το πανάκι μιας χρήσης σάς γλιτώνει, επομένως, από το κουραστικό και χρονοβόρο πλύσιμο των ακάθαρτων πανιών.
Βολικό σύστημα με άγκιστρο και βρόχο
- Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση του πανιού χάρη στις κίτρινες ταινίες τύπου «σκρατς».
- Το πανί καθαρισμού δαπέδου δεν γλιστράει κατά τον καθαρισμό.
Το πανί μιας χρήσης καλύπτει όλες τις πλευρές του ακροφύσιου δαπέδου
- Για ξεκούραστο καθαρισμό στις γωνίες, τις ακμές και άλλα δυσπρόσιτα σημεία.
Υπερααπορροφητικό υλικό υψηλής ποιότητας
- Βέλτιστη χαλάρωση των ρύπων και υψηλό επίπεδο συλλογής των ρύπων για αποτελέσματα καθαρισμού σε βάθος σε όλες τις σκληρές επιφάνειες.
Ιδιαίτερα κατάλληλο για μικρούς χώρους και δυσπρόσιτα σημεία
- Για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού και μεγαλύτερη επιφάνεια καθαρισμού.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|270 x 118 x 3
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα
- Πλακάκια
- Δύσκολα προσβάσιμες περιοχές (γωνίες, ρωγμές, κενά κ.λπ.)