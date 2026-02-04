Πλευρική βούρτσα για υγρό δάπεδο
Δύο πλευρικές βούρτσες σαρώθρου με ειδική διαμόρφωση βουρτσών για υγρό δάπεδο. Κατάλληλο για τα σάρωθρα S 500 έως S 650.
Οι πλευρικές βούρτσες με διαμόρφωση βούρτσας από τυπικές τρίχες και τρίχες τρεις φορές πιο σκληρές είναι ιδανικές για τη χαλάρωση και τη σάρωση υγρών απορριμμάτων. Συνιστούμε να τη χρησιμοποιείτε για να σκουπίσετε, για παράδειγμα, φύλλα που έχουν βραχεί και έχουν κολλήσει στο έδαφος. Οι πλευρικές βούρτσες είναι κατάλληλες για τα σάρωθρα S 500 έως S 650.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ειδική διαμόρφωση βούρτσας από συνδυασμό τυπικών τριχών και τριχών τρεις φορές πιο σκληρών
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|γκρι
|Βάρος (kg)
|0,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|252 x 252 x 51
Πεδία εφαρμογής
- Μονοπάτια
- Υγροί ρύποι