Για ακόμα καλύτερη χαλάρωση και απορρόφηση των ρύπων και των γράσων. Ιδανικό για ιδιαίτερα επίμονους ρύπους σε μεγάλες ποσότητες σε μπάνια και κουζίνες. Αφαιρεί εύκολα ακόμα και τις επίμονες κηλίδες σε εστίες κουζίνας.