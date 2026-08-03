Σετ καλύμματοςμικροϊνών για τη μεγάλη στρογγυλή βούρτσα
Δύο καλύμματα μικροϊνών για τη μεγάλη στρογγυλή βούρτσα. Υψηλής ποιότητας καλύμματα μικροϊνών για καλύτερη απομάκρυνση των ρύπων και αστραφτερό αποτέλεσμα.
Για ακόμα καλύτερη χαλάρωση και απορρόφηση των ρύπων και των γράσων. Ιδανικό για ιδιαίτερα επίμονους ρύπους σε μεγάλες ποσότητες σε μπάνια και κουζίνες. Αφαιρεί εύκολα ακόμα και τις επίμονες κηλίδες σε εστίες κουζίνας.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μαλακή εξώφυλλο για τη μεγάλη στρογγυλή βούρτσα, κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας μικροΐνες
- Ιδανικό για τον ήπιο καθαρισμό ιδιαίτερα επίμονων ρύπων σε όλες τις σκληρές επιφάνειες στην κουζίνα και το μπάνιο.
- Μπορεί να πλυθεί έως τους 60°C. Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικά.
Μικροΐνες υψηλής ποιότητας
- Κατάλληλο για πλύση στο πλυντήριο στους 60°C. Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικό.
Μαλακή εξώφυλλο για τη μεγάλη στρογγυλή βούρτσα, κατασκευασμένη από υψηλής ποιότητας μικροΐνες
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|άσπρο
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|90 x 90 x 50
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Επιφάνειες εργασίας στην κουζίνα
- Νεροχύτης/νιπτήρας
- Εστίες
- Καμπίνα ντους/μπανιέρα
- Ψυγείο (μέσα/έξω)
- Εσωτερικό ντουλαπιών, συρταριών
- Απορροφητήρες
- ανοξείδωτος χάλυβας