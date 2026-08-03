Το σετ πανιών καθαρισμού δαπέδου με μικροΐνες EasyFix Mini περιλαμβάνει δύο εξαιρετικά απορροφητικά και ανθεκτικά πανάκια καθαρισμού δαπέδου με υψηλής ποιότητας μικροΐνες που προορίζονται για το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix Mini. Για εξαιρετικά αποτελέσματα υγιεινής και καθαρισμού σε σκληρά δάπεδα, αλλά και ξεκούραστο καθάρισμα γωνιών και ακμών. Χάρη στο σύστημα στερέωσης τύπου «σκρατς», το πανάκι δαπέδου με μικροΐνες μπορεί να τοποθετείται εύκολα και γρήγορα στο ακροφύσιο δαπέδου του ατμοκαθαριστή. Απλά πιέστε το πανάκι καθαρισμού πάνω στο ακροφύσιο δαπέδου EasyFix Mini και είναι έτοιμο για χρήση. Μετά το καθάρισμα, μπορείτε να αφαιρέσετε το πανάκι μικροϊνών από το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix Mini χωρίς να χρειαστεί να έρθετε σε επαφή με τους ρύπους που έχουν συσσωρευτεί σε αυτό: Απλά πατήστε με το πόδι σας την υφασμάτινη θηλιά στη βάση του πανιού και τραβήξτε το ακροφύσιο δαπέδου προς τα πάνω για να το απομακρύνετε.