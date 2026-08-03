Σετ πανάκια καθαρισμού με μικροΐνες EasyFix Mini
Δυνατότητα αλλαγής του πανιού χωρίς να υπάρξει επαφή με τους ρύπους, με τα υψηλής ποιότητας πανάκια καθαρισμού με μικροΐνες EasyFix Mini.
Το σετ πανιών καθαρισμού δαπέδου με μικροΐνες EasyFix Mini περιλαμβάνει δύο εξαιρετικά απορροφητικά και ανθεκτικά πανάκια καθαρισμού δαπέδου με υψηλής ποιότητας μικροΐνες που προορίζονται για το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix Mini. Για εξαιρετικά αποτελέσματα υγιεινής και καθαρισμού σε σκληρά δάπεδα, αλλά και ξεκούραστο καθάρισμα γωνιών και ακμών. Χάρη στο σύστημα στερέωσης τύπου «σκρατς», το πανάκι δαπέδου με μικροΐνες μπορεί να τοποθετείται εύκολα και γρήγορα στο ακροφύσιο δαπέδου του ατμοκαθαριστή. Απλά πιέστε το πανάκι καθαρισμού πάνω στο ακροφύσιο δαπέδου EasyFix Mini και είναι έτοιμο για χρήση. Μετά το καθάρισμα, μπορείτε να αφαιρέσετε το πανάκι μικροϊνών από το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix Mini χωρίς να χρειαστεί να έρθετε σε επαφή με τους ρύπους που έχουν συσσωρευτεί σε αυτό: Απλά πατήστε με το πόδι σας την υφασμάτινη θηλιά στη βάση του πανιού και τραβήξτε το ακροφύσιο δαπέδου προς τα πάνω για να το απομακρύνετε.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μικροΐνες υψηλής ποιότητας
- Βέλτιστη χαλάρωση των ρύπων και υψηλό επίπεδο συλλογής των ρύπων για αποτελέσματα καθαρισμού σε βάθος σε όλες τις σκληρές επιφάνειες.
- Μπορεί να πλυθεί έως τους 60°C. Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικά.
Βολικό σύστημα με άγκιστρο και βρόχο
- Εύκολη σύνδεση του πανιού καθαρισμού δαπέδου πάνω στο ακροφύσιο δαπέδου απλώς πιέζοντάς το πάνω του.
- Το πανί καθαρισμού δαπέδου δεν γλιστράει κατά τον καθαρισμό.
Υφασμάτινη θηλιά στο πανάκι καθαρισμού δαπέδου
- Δεν έρχεστε σε επαφή με τους ρύπους κατά την αντικατάσταση του πανιού: απλώς πατήστε πάνω στον ιμάντα βάσης και τραβήξτε προς τα πάνω το ακροφύσιο δαπέδου.
Το πανί καθαρισμού δαπέδου καλύπτει όλες τις πλευρές του ακροφυσίου δαπέδου
- Για τον αβίαστο καθαρισμό γωνιών, άκρων και άλλων δυσπρόσιτων περιοχών.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος (kg)
|0,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|273 x 112 x 16
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα
- Πλακάκια
- Δύσκολα προσβάσιμες περιοχές (γωνίες, ρωγμές, κενά κ.λπ.)