Σωλήνας αναρρόφησης

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με σύνδεσμο μπαγιονέτας (άκρο μηχανήματος) + σύνδεση με κλιπ

Σωλήνας αναρρόφησης 4 μ. χωρίς γωνία και αντάπτορα με μπαγιονέτ στο άκρο της αναρρόφησης και σύνδεση κλιπ C 35 στο άκρο των εξαρτημάτων. Προαιρετικός σωλήνας για το NT 27/1/Me Advance, NT 48/1 και όλα τα μοντέλα NT 351, NT 361, NT 551, NT 561 και NT 611.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μήκος (m) 4
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( ) ID 35
Σύνδεση στην πλευρά των εξαρτημάτων¹⁾ Κλιπ 1.0
Σύνδεση στην πλευρά του μηχανήματος²⁾ Μπαγιονέτ 1.0
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 0,8
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,8
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 430 x 430 x 110
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Εξαρτήματα