Σωλήνας αναρρόφησης 4 μ. χωρίς γωνία και αντάπτορα με μπαγιονέτ στο άκρο της αναρρόφησης και σύνδεση κλιπ C 35 στο άκρο των εξαρτημάτων. Προαιρετικός σωλήνας για το NT 27/1/Me Advance, NT 48/1 και όλα τα μοντέλα NT 351, NT 361, NT 551, NT 561 και NT 611.