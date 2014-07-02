Σωλήνας αναρρόφησης
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με σύνδεσμο μπαγιονέτας (άκρο μηχανήματος) + σύνδεση με κλιπ
Σωλήνας αναρρόφησης 4 μ. χωρίς γωνία και αντάπτορα με μπαγιονέτ στο άκρο της αναρρόφησης και σύνδεση κλιπ C 35 στο άκρο των εξαρτημάτων. Προαιρετικός σωλήνας για το NT 27/1/Me Advance, NT 48/1 και όλα τα μοντέλα NT 351, NT 361, NT 551, NT 561 και NT 611.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μήκος (m)
|4
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 35
|Σύνδεση στην πλευρά των εξαρτημάτων¹⁾
|Κλιπ 1.0
|Σύνδεση στην πλευρά του μηχανήματος²⁾
|Μπαγιονέτ 1.0
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|0,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|430 x 430 x 110