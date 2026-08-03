Σωλήνας αναρρόφησης για σκούπες T, συσκευασμένος, DN 35 2,0 μ.
Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με ονομαστικό πλάτος DN 35 και μήκος 2 m είναι κατάλληλος για χρήση με τις ηλεκτρικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.
Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με ονομαστικό πλάτος DN 35 είναι ιδανικός για χρήση με τις ηλεκτρικές σκούπες της Kärcher. Ο εύκαμπτος σωλήνας μήκους 2 m συνδέεται στη συσκευή με συνδετήρα κλικ και στα εξαρτήματα με συνδετήρα clip 2.0. Το τελευταίο είναι συμβατό με ηλεκτρικές σκούπες κατασκευασμένες από το 2017 και μετά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μήκος (m)
|2
|Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( )
|ID 35
|Έκδοση
|Standard
|Σύνδεση στην πλευρά των εξαρτημάτων¹⁾
|Clip 2.0
|Σύνδεση στην πλευρά του μηχανήματος²⁾
|Συνδετήρας κλικ
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (kg)
|0,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|460 x 360 x 90