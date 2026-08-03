Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με ονομαστικό πλάτος DN 35 είναι ιδανικός για χρήση με τις ηλεκτρικές σκούπες της Kärcher. Ο εύκαμπτος σωλήνας μήκους 2 m συνδέεται στη συσκευή με συνδετήρα κλικ και στα εξαρτήματα με συνδετήρα clip 2.0. Το τελευταίο είναι συμβατό με ηλεκτρικές σκούπες κατασκευασμένες από το 2017 και μετά.