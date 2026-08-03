Σωλήνας αναρρόφησης για σκούπες T, συσκευασμένος, DN 35 2,0 μ.

Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με ονομαστικό πλάτος DN 35 και μήκος 2 m είναι κατάλληλος για χρήση με τις ηλεκτρικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης της Kärcher.

Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης με ονομαστικό πλάτος DN 35 είναι ιδανικός για χρήση με τις ηλεκτρικές σκούπες της Kärcher. Ο εύκαμπτος σωλήνας μήκους 2 m συνδέεται στη συσκευή με συνδετήρα κλικ και στα εξαρτήματα με συνδετήρα clip 2.0. Το τελευταίο είναι συμβατό με ηλεκτρικές σκούπες κατασκευασμένες από το 2017 και μετά.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μήκος (m) 2
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος ( ) ID 35
Έκδοση Standard
Σύνδεση στην πλευρά των εξαρτημάτων¹⁾ Clip 2.0
Σύνδεση στην πλευρά του μηχανήματος²⁾ Συνδετήρας κλικ
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Χρώμα ανθρακί
Βάρος (kg) 0,4
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,5
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 460 x 360 x 90
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