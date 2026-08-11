Τούρμπο μπεκ, 035

Ο νέος φυσητήρας ρύπων υψηλής απόδοσης (μέγεθος ακροφυσίου 035) με περιστρεφόμενη δέσμη σημείου κάνει τη διαφορά: έως 50% μεγαλύτερη απόδοση και επιφάνεια καθαρισμού από το προηγούμενο μοντέλο.

Με τον νέο φυσητήρα ρύπων υψηλής απόδοσης (μέγεθος ακροφυσίου 035), η απώλεια της εσωτερικής πίεσης ελαχιστοποιήθηκε και η ποιότητα ψεκασμού αυξήθηκε σημαντικά. Διαθέτει περιστρεφόμενη δέσμη σημείου για δεκαπλάσια απόδοση καθαρισμού. Σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο, επιτυγχάνει έως και 50% υψηλότερη απόδοση καθαρισμού και απόδοση επιφάνειας. Με κεραμικό ακροφύσιο και κεραμικό δακτύλιο ρουλεμάν για πολύ μεγάλη διάρκεια εργασίας. Ο φυσητήρας ρύπων επιτρέπει μέγ. πίεση λειτουργίας 180 bar/18 MPa και είναι κατάλληλο για θερμοκρασία νερού έως 60°C.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Έως 50% υψηλότερη απόδοση καθαρισμού και απόδοση επιφάνειας σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο
  • Πολύ σημαντική εξοικονόμηση χρόνου.
Ελαχιστοποιημένη απώλεια πίεσης και βελτιωμένη ποιότητα ψεκασμού
  • Βελτιωμένη ισχύς καθαρισμού για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων.
Η περιστρεφόμενη σημειακή δέσμη στο περιστροφικό ακροφύσιο συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της σημειακής δέσμης και της επίπεδης ροής
  • Υψηλή απόδοση καθαρισμού και μεγάλη απόδοση επιφάνειας.
Κεραμικό ακροφύσιο και κεραμικός δακτύλιος ρουλεμάν
  • Μέγιστη διάρκεια ζωής.
Ισχυρή απόδοση καθαρισμού
  • Αφαιρεί τους επίμονους ρύπους γρήγορα.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μέγ. πίεση (bar) 180
Πίεση (bar) max. 180
Θερμοκρασία (°C) max. 60
Μέγεθος ακροφύσιου ( ) 35
Σύνδεση με σπείρωμα M 18
Χρώμα μαύρο
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,2