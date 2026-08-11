Με τον νέο φυσητήρα ρύπων υψηλής απόδοσης (μέγεθος ακροφυσίου 035), η απώλεια της εσωτερικής πίεσης ελαχιστοποιήθηκε και η ποιότητα ψεκασμού αυξήθηκε σημαντικά. Διαθέτει περιστρεφόμενη δέσμη σημείου για δεκαπλάσια απόδοση καθαρισμού. Σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο, επιτυγχάνει έως και 50% υψηλότερη απόδοση καθαρισμού και απόδοση επιφάνειας. Με κεραμικό ακροφύσιο και κεραμικό δακτύλιο ρουλεμάν για πολύ μεγάλη διάρκεια εργασίας. Ο φυσητήρας ρύπων επιτρέπει μέγ. πίεση λειτουργίας 180 bar/18 MPa και είναι κατάλληλο για θερμοκρασία νερού έως 60°C.