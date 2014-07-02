Τούρμπο μπεκ, 070/080
Περιστρεφόμενη ευθεία ρίψη για μέγιστη ισχύ απομάκρυνσης ακαθαρσίας.
Ο φυσητήρας ρύπων με τον περιστρεφόμενο εκτοξευτήρα τύπου μολυβιού προσφέρει 10 φορές καλύτερη απόδοση καθαρισμού. Κεραμικό ακροφύσιο και δακτύλιος ρουλεμάν για μεγάλη διάρκεια ζωής. Περισσότερα στοιχεία: Μέγ. 300 bar, 30 MPa, 85°C.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μέγ. πίεση (bar)
|300
|Πίεση (bar)
|max. 300
|Θερμοκρασία (°C)
|max. 85
|Μέγεθος ακροφύσιου ( )
|70 / 80
|Σύνδεση με σπείρωμα
|M 18
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,6