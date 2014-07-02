Τριπλό ακροφύσιο, 034
Εύκολη και γρήγορη αλλαγή του τύπου ρίψης με ένα ελαφρύ χτύπημα του ακροφυσίου. Επιλέγετε μεταξύ ευθείας ρίψης υψηλής πίεσης, ακτινωτής ρίψης υψηλής πίεσης και ακτινωτής ρίψης χαμηλής πίεσης. Σε μηχανήματα με εγχυτήρα, η χαμηλή πίεση χρησιμοποιείται για τη απομάκρυνση και εφαρμογή απορρυπαντικού. M18 x 1.5 σύνδεση.
Πρακτικό τριπλό ακροφύσιο με διαφορετικές δέσμες σχεδιασμένο για γρήγορη και εύκολη αλλαγή με το στρίψιμο του ακροφυσίου. Διατίθενται οι ακόλουθες δέσμες: Εκτοξευτήρας τύπου μολυβιού υψηλής πίεσης, ακτινωτή δέσμη υψηλής πίεσης (25°) και ακτινωτή δέσμη χαμηλής πίεσης (40°, απαιτείται χειροκίνητη ρύθμιση). Για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης με ψεκαστήρες. Ακτινωτή δέσμη χαμηλής πίεσης για απομάκρυνση και αφαίρεση απορρυπαντικού. Σύνδεσμος: M18 x 1,5.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μέγεθος ακροφύσιου ( )
|34
|Σύνδεση με σπείρωμα
|M22 x 1,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,5