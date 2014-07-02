Τριπλό ακροφύσιο, 040
Τριπλό ακροφύσιο με ψεκαστήρα υψηλής πίεσης τύπου μολυβιού (25°) και ακτινωτή δέσμη χαμηλής πίεσης (40°). Γρήγορη και εύκολη αλλαγή δέσμης στρίβοντας το ακροφύσιο.
Πρακτικό τριπλό ακροφύσιο με διαφορετικές δέσμες σχεδιασμένο για γρήγορη και εύκολη αλλαγή με το στρίψιμο του ακροφυσίου. Διατίθενται οι ακόλουθες δέσμες: Εκτοξευτήρας τύπου μολυβιού υψηλής πίεσης, ακτινωτή δέσμη υψηλής πίεσης (25°) και ακτινωτή δέσμη χαμηλής πίεσης (40°, απαιτείται χειροκίνητη ρύθμιση). Για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης με ψεκαστήρες. Ακτινωτή δέσμη χαμηλής πίεσης για απομάκρυνση και αφαίρεση απορρυπαντικού. Σύνδεσμος: M18 x 1,5.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μέγεθος ακροφύσιου ( )
|40
|Σύνδεση με σπείρωμα
|M22 x 1,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,4