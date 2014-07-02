Τριπλό ακροφύσιο, 040

Τριπλό ακροφύσιο με ψεκαστήρα υψηλής πίεσης τύπου μολυβιού (25°) και ακτινωτή δέσμη χαμηλής πίεσης (40°). Γρήγορη και εύκολη αλλαγή δέσμης στρίβοντας το ακροφύσιο.

Πρακτικό τριπλό ακροφύσιο με διαφορετικές δέσμες σχεδιασμένο για γρήγορη και εύκολη αλλαγή με το στρίψιμο του ακροφυσίου. Διατίθενται οι ακόλουθες δέσμες: Εκτοξευτήρας τύπου μολυβιού υψηλής πίεσης, ακτινωτή δέσμη υψηλής πίεσης (25°) και ακτινωτή δέσμη χαμηλής πίεσης (40°, απαιτείται χειροκίνητη ρύθμιση). Για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης με ψεκαστήρες. Ακτινωτή δέσμη χαμηλής πίεσης για απομάκρυνση και αφαίρεση απορρυπαντικού. Σύνδεσμος: M18 x 1,5.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μέγεθος ακροφύσιου ( ) 40
Σύνδεση με σπείρωμα M22 x 1,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,4
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