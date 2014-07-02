Πρακτικό τριπλό ακροφύσιο με διαφορετικές δέσμες σχεδιασμένο για γρήγορη και εύκολη αλλαγή με το στρίψιμο του ακροφυσίου. Διατίθενται οι ακόλουθες δέσμες: Εκτοξευτήρας τύπου μολυβιού υψηλής πίεσης, ακτινωτή δέσμη υψηλής πίεσης (25°) και ακτινωτή δέσμη χαμηλής πίεσης (40°, απαιτείται χειροκίνητη ρύθμιση). Για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης με ψεκαστήρες. Ακτινωτή δέσμη χαμηλής πίεσης για απομάκρυνση και αφαίρεση απορρυπαντικού. Σύνδεσμος: M18 x 1,5.