Τριπλό ακροφύσιο, 043

Τριπλό ακροφύσιο με χειροκίνητη αλλαγή ακροφυσίου. Βολική ρύθμιση ψεκασμού. Για μηχανήματα με ψεκαστήρα, η επίπεδη ροή είναι χρήσιμη για την αναρρόφηση και την εφαρμογή του χημικού προϊόντος καθαρισμού. Σύνδεση M 18 x 1,5.

Τριπλό ακροφύσιο με χειροκίνητη αλλαγή ακροφυσίου. Στιβαρό, ανθεκτικό, δεν φράζει. Βολική επιλογή μεταξύ σημειακής ροής υψηλής πίεσης (0°), ευθείας ροής υψηλής πίεσης (25°)και ευθείας ροής χαμηλής πίεσης (40°). Για μηχανήματα με ψεκαστήρα, η επίπεδη ροή είναι χρήσιμη για την αναρρόφηση και την εφαρμογή του χημικού προϊόντος καθαρισμού. Σύνδεση M 18 x 1,5.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μέγ. πίεση (bar) 300
Μέγεθος ακροφύσιου ( ) 43
Θερμοκρασία (°C) max. 80
Σύνδεση με σπείρωμα M 18
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,3
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