Τριπλό ακροφύσιο, 055

Χειροκίνητα ρυθμιζόμενο ακροφύσιο από ανοξείδωτο χάλυβα με τρεις επιλογές εκτόξευσης δέσμης. Στιβαρή κατασκευή, μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικότητα ενάντια στους ρύπους. Δυνατότητα εύκολης εναλλαγής μεταξύ της σημειακής δέσμης με υψηλή πίεση (0°), της επίπεδης δέσμης με υψηλή πίεση (25°) και της επίπεδης δέσμης με χαμηλή πίεση (40°). Στα μηχανήματα με ψεκαστήρα, χρησιμοποιείται επίπεδη δέσμη χαμηλής πίεσης για την αναρρόφηση και την εφαρμογή του καθαριστικού μέσου. Σύνδεσμος M 18 x 1,5