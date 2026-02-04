Το ρολόι ποτίσματος WT 120 διαθέτει σπείρωμα από ορείχαλκο για ασφαλή στερέωση στη βρύση. Περιλαμβάνεται ρακόρ βρύσης και προφίλτρο. Διάρκεια ποτίσματοτος έως 120 min. Το πότισμα διακόπτεται αυτόματα όταν λήξει ο προεπιλεγμένος χρόνος. Με αισθητήρα βροχής που ρυθμίζει ανάλογα το πρόγραμμα ποτίσματος. Ροή νερού μόνο όταν χρειάζεται – συμβάλλει σε εξοικονόμηση κόστους και στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι χρονομετρητές ποτίσματος της Kärcher είναι συμβατοί με όλες τις γνωστές μάρκες click systems.