Ρολόι ποτίσματος WT 120
Ρολόι ποτίσματος με σπείρωμα από ορείχαλκο για ασφαλή στερέωση στη βρύση. Περιλαμβάνεται ρακόρ βρύσης και προφίλτρο. Διάρκεια ποτίσματοτος έως 120 min.
Το ρολόι ποτίσματος WT 120 διαθέτει σπείρωμα από ορείχαλκο για ασφαλή στερέωση στη βρύση. Περιλαμβάνεται ρακόρ βρύσης και προφίλτρο. Διάρκεια ποτίσματοτος έως 120 min. Το πότισμα διακόπτεται αυτόματα όταν λήξει ο προεπιλεγμένος χρόνος. Με αισθητήρα βροχής που ρυθμίζει ανάλογα το πρόγραμμα ποτίσματος. Ροή νερού μόνο όταν χρειάζεται – συμβάλλει σε εξοικονόμηση κόστους και στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι χρονομετρητές ποτίσματος της Kärcher είναι συμβατοί με όλες τις γνωστές μάρκες click systems.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Το πότισμα διακόπτεται με την πάροδο του προεπιλεγμένου χρονικού διαστήματος
- Έως 120 λεπτά σε 15λεπτα στάδια
Νήμα από ορείχλακο
- Για ισχυρή σύνδεση με τη βρύση
Περιλαμβάνει σύνδεσμο βρύσης και προ-φίλτρο
- Για γρήγορη σύνδεση με το λάστιχο κήπου
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Βάρος (kg)
|0,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|80 x 160 x 280
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα κήπου
- Κήπος κουζίνας
- Φυτά σε γλάστρες
- Διακοσμητικά φυτά