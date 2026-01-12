Λάστιχο Performance Plus 1/2" -50m

Ευέλικτο, στιβαρό και ανθεκτικό στις στρεβλώσεις χάρη στο υψηλής ποιότητας και πολλαπλών στρώσεων υφασμένο υλικό. Το νέο 50μετρο Perfomance Plus 1/2" εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.

Το νέο 50μετρο Perfomance Plus 1/2" έχει βελτιωμένη αίσθηση όταν το κρατάς και υψηλής ποιότητας και πολλαπλών στρώσεων υφασμένο υλικό. Το ευέλικτο υλικό του είναι ανθεκτικό στις στρεβλώσεις και το κάνει εξαιρετικά στιβαρό και με σταθερή ροή νερού. Η ανθεκτική UV εξωτερική στρώση προστατεύει το λάστιχο από τις καιρικές συνθήκες. Επιπλέον, η μεσαία στρώση μπλοκάρει το φώς, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εισχωρήσει άλγη στο λάστιχο. Η Kärcher εγγυάται 15 χρόνια ζωής για αυτό το λάστιχο κήπου. Δεν διαθέτει φθαλικές ουσίες (< 0.1%), κάδμιο, βάριο και μόλυβδο, άρα είναι απόλυτα ασφαλές για την υγεία εκείνου που το χρησιμοποιεί. Είναι ανθεκτικό σε πίεση έως 45 bar, διαθέτει εντυπωσιακή αντίσταση θερμοκρασίας μεταξύ -20 και +60 ° C και είναι ιδανικό για το πότισμα μικρών και μεσαίου μεγέθους κήπους και χώρους.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Υψηλής ποιότητας και πολλαπλών στρώσεων υφασμένο υλικό
  • Ευελιξία και αντοχή στη στρέβλωση εξασφαλίζουν βέλτιστη ροή νερού
50 μέτρα.
  • Για το πότισμα μεσαίων και μεγάλου μεγέθους κήπων και άλλων χώρων
Το υψηλής ποιότητας και πολλαπλών στρώσεων υφασμένο υλικό κάνει το λάστιχο να έχει ανθεκτικά τοιχώματα και να αντέχει σε πίεση έως και 45 bar
  • Ανθεκτικό
Εύκολος στον χειρισμό εύκαμπτος σωλήνας κήπου με ανθεκτικότητα σε υψηλές πιέσεις με "πλεκτή" ενίσχυση.
  • Για ευκολία στη χρήση
Υψηλή αντίσταση θερμοκρασίας μεταξύ -20 και +60 ° C
  • Ποιοτικό λάστιχο.
Μέσο το οποίο είναι αδιαπέραστο από το φως, εμποδίζει την ανάπτυξη αλγών στον εύκαμπτο σωλήνα
  • Για ακόμη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
Ποιοτικό λάστιχο κήπου, χωρίς φθαλικές ουσίες (<0.1%), κάδμιο, βάριο και μόλυβδο.
  • Ασφαλές για την υγεία και φιλικό προς το περιβάλλον
Anti-UV εξωτερικό τοίχωμα
  • Εξαιρετικά ανθεκτικό στα καιρικά φαινόμενα
Εγγύηση 15 ετών
  • Κατασκευασμένο να αντέχει και σύμφωνο με όλα τα standards ποιότητας
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάμετρος 1/2″
Μήκος σωλήνα (m) 50
Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 6,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 6,5
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 390 x 390 x 170
