Το νέο 50μετρο Perfomance Plus 1/2" έχει βελτιωμένη αίσθηση όταν το κρατάς και υψηλής ποιότητας και πολλαπλών στρώσεων υφασμένο υλικό. Το ευέλικτο υλικό του είναι ανθεκτικό στις στρεβλώσεις και το κάνει εξαιρετικά στιβαρό και με σταθερή ροή νερού. Η ανθεκτική UV εξωτερική στρώση προστατεύει το λάστιχο από τις καιρικές συνθήκες. Επιπλέον, η μεσαία στρώση μπλοκάρει το φώς, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εισχωρήσει άλγη στο λάστιχο. Η Kärcher εγγυάται 15 χρόνια ζωής για αυτό το λάστιχο κήπου. Δεν διαθέτει φθαλικές ουσίες (< 0.1%), κάδμιο, βάριο και μόλυβδο, άρα είναι απόλυτα ασφαλές για την υγεία εκείνου που το χρησιμοποιεί. Είναι ανθεκτικό σε πίεση έως 45 bar, διαθέτει εντυπωσιακή αντίσταση θερμοκρασίας μεταξύ -20 και +60 ° C και είναι ιδανικό για το πότισμα μικρών και μεσαίου μεγέθους κήπους και χώρους.