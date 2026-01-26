Το ατμοσύστημα SV 7 συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των ατμοκαθαριστών με την δύναμη των σκουπών αναρρόφησης. Για παράδειγμα μαζεύει ψίχουλα, σκουπίζει υγρά, απολυμαίνει και στεγνώνει το πάτωμα. Όλα αυτά σε ένα μόνο πέρασμα. Με αυτό το εντυπωσιακό μηχάνημα σε συνδυασμό με τα εξαρτήματά του, όλοι μπορούν να κρατήσουν το σπίτι τους καθαρό - εύκολα, άνετα, γρήγορα και χωρίς καθόλου χημικά!