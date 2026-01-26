Ατμοσύστημα με αναρρόφηση SV 7
Σε ένα μόνο πέρασμα ατμός, αναρρόφηση και στέγνωμα μαζί. Το ατμοσύστημα SV 7 συνδυάζει πολλαπλές λειτουργίες και μέγιστη άνεση σε ένα μηχάνημα!
Το ατμοσύστημα SV 7 συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των ατμοκαθαριστών με την δύναμη των σκουπών αναρρόφησης. Για παράδειγμα μαζεύει ψίχουλα, σκουπίζει υγρά, απολυμαίνει και στεγνώνει το πάτωμα. Όλα αυτά σε ένα μόνο πέρασμα. Με αυτό το εντυπωσιακό μηχάνημα σε συνδυασμό με τα εξαρτήματά του, όλοι μπορούν να κρατήσουν το σπίτι τους καθαρό - εύκολα, άνετα, γρήγορα και χωρίς καθόλου χημικά!
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Συσκευή 3 σε 1Ατμός, αναρρόφηση και σκούπισμα σε μία διαδικασία
Σύστημα φιλτραρίσματος πολλαπλών σταδίωνΝερό, χονδρόκοκκοι ρύποι, αφρός και φίλτρα ΗΕΡΑ (ΕΝ 1822:1998) αφαιρούν ακόμα και τα μικρότερα σωματίδια
Βολικό ακροφύσιο δαπέδουΕύκολη και απλή εναλλαγή τριών εφαρμογών σε όλα τα σκληρά δάπεδα και χαλιά
Εύκολη λειτουργία
- Η ισχύς αναρρόφησης μπορεί να ελεγχθεί από τη λαβή και η ροή του ατμού από τη συσκευή
4 επίπεδα έντασης αναρρόφησης
- Η ισχύς αναρρόφησης μπορεί να ρυθμιστεί ανάλογα με τον τύπο του ρύπου και της επιφάνειας
5 επίπεδα έντασης ατμού
- Ο ατμός ρυθμίζεται σύμφωνα με τον τύπο της επιφάνειας και τον ρύπο.
Αδιάκοπη παραγωγή ατμού
- Ο κάδος μπορεί να αναπληρωθεί γρήγορα και εύκολα για αδιάκοπη χρήση
Χώρος αποθήκευσης καλωδίου
- Βέλτιση αποθήκευση καλωδίου για να εξοικονομείται χώρος
Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
- Κλείδωμα της λειτουργίας ατμού για προστασία από λάθος χρήση
Μεγάλο εύρος εφαρμογών
- Η πολυλειτουργική συσκευή με τα πολλά εξαρτήματα είναι ιδανική για χρήση στο σπίτι χωρίς τη χρήση χημικών
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μέγιστη ισχύς (W)
|2200
|Χωρητικότητα νερού (l)
|0,45
|Μέγιστη πίεση ατμού (bar)
|max. 4
|Φίλτρο νερού (l)
|1,2
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|210 / 21
|Μήκος καλωδίου (m)
|6
|Χρόνος θέρμανσης (min)
|5
|Χωρητικότητα δεξαμενής (l)
|0,5
|Παροχή ατμού (g/min)
|80
|Απόδοση θερμότητας (W)
|1100
|Συνεχής πλήρωση
|Επιπλέον χωρητικότητα (l)
|0,6
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|9,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|15,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|515 x 336 x 340
Πεδίο προμήθειας
- Τύπος φίλτρου HEPA.: Φίλτρο HEPA (EN 1822:1998)
- Κιτ δαπέδου και λειτουργία αναρρόφησης ατμού: 3 διαφορετικές εφαρμογές για σκληρά δάπεδα ή με μοκέτα και δυο σωλήνες αναρρόφησης ατμού μήκους 0,5μ.
- Εξάρτημα χειρός με λειτουργία αναρρόφησης ατμού: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εξάρτημα για παράθυρα ( μικρό και μεγάλο) ή πανάκι
- Ακροφύσιο point jet για το ατμοσύστημα με αναρρόφηση: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με προέκταση και στρογγυλές βούρτσες ( 4 διαφορετικά χρώματα)
- Εξάρτημα υφασμάτινων επιφανειών ( μικρό και μεγάλο)
- Εξάρτημα για σχισμές, βούρτσα επίπλων
- Αντιαφριστικό “Foamstop”
- Δοχείο δοσολογίας, βούρτσα καθαρισμού, τσάντα εξαρτημάτων
- ακροφύσιο παραθύρων, μικρό και μεγάλο
- Κάλυμμα από απορροφητικό ύφασμα: 1 Τεμάχιο(α)
- Set στρογγυλά βουρτσάκια
- ανταλλακτική κορώνα βούρτσας
- Εύκαμπτος σωλήνας ατμού: 2 Τεμάχιο(α), 0.5 m
- Εύκαμπτος σωλήνας καθαρίσματος ατμού με χειρολαβή
Εξοπλισμός
- Κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά
- Βαλβίδα ασφαλείας
- Έλεγχος ροής ατμού: στη συσκευή (πέντε βημάτων)
- Ρύθμιση ισχύος αναρρόφησης: στη λαβή (τεσσάρων σταδίων)
- Σύστημα 2 κάδων
- Σωλήνας ατμού με πιστόλι σκανδάλης: 1.75 m
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα
- Βρύσες
- Νιπτήρες
- Πλακάκια
- Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
- Απορροφητήρες
- Εστίες