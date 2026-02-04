Χειροκίνητο σάρωθρο S 4
Χειροκίνητο σάρωθρο S 4: ιδανικό για χρήση όλον τον χρόνο σε μικρότερους και στενότερους χώρους στο εξωτερικό του σπιτιού και με σχολαστική καθαριότητα έως και την παραμικρή γωνία. Με χοάνη χωρητικότητας απορριμμάτων 20 λίτρων, πλευρική βούρτσα και 510 mm πλάτος σάρωσης.
Είτε πρόκειται για πέταλα λουλουδιών την άνοιξη, άμμο το καλοκαίρι, φύλλα το φθινόπωρο είτε για χαλίκι και αποπαγωτικό υλικό τον χειμώνα: Το αποτελεσματικό και εργονομικό σάρωθρο S 4 της Kärcher εξασφαλίζει σε μηδενικό χρόνο εντυπωσιακή εμφάνιση γύρω από το σπίτι και τον κήπο καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με την ισχυρή κυλινδρική βούρτσα, την πλευρική βούρτσα και με συνολικό πλάτος σάρωσης τα 510 mm, καθαρίζει ξεκούραστα επιφάνειες έως και 1800 τ.μ. ανά ώρα. Το μηχάνημα μεταφέρει τα απορρίμματα απευθείας στη χοάνη χωρητικότητας 20 λίτρων. Οι μακριές τρίχες της πλευρικής βούρτσας εξασφαλίζουν σχολαστικό καθαρισμό ακόμα και στις άκρες. Η απεριόριστα μεταβλητή λαβή ώθησης μπορεί να προσαρμοστεί με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο στο ύψος του αντίστοιχου χρήστη. Χάρη στη σύνδεση τύπου μπαγιονέτας, οι βίδες δεν μπορούν πλέον να χαθούν κατά τη ρύθμιση του ύψους. Το σάρωθρο μπορεί εύκολα να αναδιπλωθεί, αν χρειαστεί, χωρίς να σκύψεις χάρη στο υποπόδιο που βρίσκεται στο πλαίσιο και μπορεί επίσης να μεταφερθεί από τη λαβή για την εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση. Αποκλειστική δυνατότητα σύνδεσης της πλευρικής βούρτσας χωρίς τη χρήση εργαλείων. Το σάρωθρο είναι έτοιμο για χρήση σε χρόνο μηδέν. Η χοάνη απορριμμάτων μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα, να τοποθετηθεί στο έδαφος με ασφάλεια και να εκκενωθεί χωρίς να έρθεις σε καμία επαφή με τους ρύπους.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πρακτικό καπάκι για την πλευρική βούρτσαΔυνατότητα σύνδεσης της πλευρικής βούρτσας χωρίς τη χρήση εργαλείων για γρήγορη ρύθμιση και εγκατάσταση.
Άνετο υποπόδιοΠλήρης αναδίπλωση σκούπας χωρίς σκύψιμο – για εξοικονόμηση χώρου αποθήκευσης.
Ρύθμιση ύψους με σύνδεση τύπου μπαγιονέτΕργασία σάρωσης που δεν επιβαρύνει τη μέση χάρη στη μεμονωμένη ρύθμιση ύψους.
Μεγάλη χοάνη απορριμμάτων
- Δεν είναι απαραίτητη η συχνή εκκένωση της χοάνης απορριμμάτων.
Εύκολη αφαίρεση της χοάνης απορριμμάτων
- Εύκολο άδειασμα της χοάνης απορριμμάτων.
Αυτόνομος κάδος απορριμμάτων
- Αδειάστε τη χοάνη απορριμμάτων χωρίς να έρθεις σε επαφή με τους ρύπους.
Μεγάλος πλάτος σάρωσης
- Υψηλή απόδοση καθαρισμού.
Σάρωση κοντά σε παρυφές
- Σχολαστική σάρωση γωνιών, ακρών και εσοχών.
Πρακτική λαβή μεταφοράς
- Η σκούπα μπορεί εύκολα να μεταφερθεί και να αποθηκευτεί χάρη στη λαβή μεταφοράς.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλάτος εργασίας με μία πλευρική βούρτσα (mm)
|510
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|1800
|Περίβλημα / πλαίσιο
|Πλαστικό/Πλαστικό
|Κάδος (l)
|20
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|9,8
|Βάρος, έτοιμο προς χρήση (kg)
|9,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|11,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|760 x 600 x 940
Πεδίο προμήθειας
- Πλευρικές βούρτσες: 1 Τεμάχιο(α)
Εξοπλισμός
- Εργονομική λαβή
- Λαβή ώθησης με δυνατότητα αδιαβάθμητης ρύθμισης
- Θέση αποθήκευσης
- Υποπόδιο για αποθήκευση που εξοικονομεί χώρο
- Σύνδεση της πλευρικής βούρτσας χωρίς τη χρήση εργαλείων.
- Αυτόνομος κάδος απορριμμάτων
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
- Δρόμοι γύρω από το σπίτι
- Μονοπάτια
- Είσοδοι (αυλής), δρόμοι πρόσβασης
- Κελάρι