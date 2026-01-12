Είτε πρόκειται για πέταλα λουλουδιών την άνοιξη, άμμο το καλοκαίρι, φύλλα το φθινόπωρο είτε για χαλίκι και αποπαγωτικό υλικό τον χειμώνα: Το αποτελεσματικό και εργονομικό σάρωθρο S 4 Twin της Kärcher εξασφαλίζει σε μηδενικό χρόνο εντυπωσιακή εμφάνιση γύρω από το σπίτι και τον κήπο καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με την ισχυρή κυλινδρική βούρτσα, τις 2 πλευρικές βούρτσες και συνολικό πλάτος σάρωσης 680 mm, καθαρίζει ξεκούραστα επιφάνειες έως και 2.400 τ.μ. ανά ώρα. Το μηχάνημα μεταφέρει τα απορρίμματα απευθείας σο κάδο χωρητικότητας 20 λίτρων. Οι μακριές τρίχες των πλευρικών βουρτσών εξασφαλίζουν σχολαστικό καθαρισμό ακόμα και στις άκρες. Η απεριόριστα μεταβλητή λαβή ώθησης μπορεί να προσαρμοστεί με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο στο ύψος του αντίστοιχου χρήστη. Χάρη στη σύνδεση τύπου bayonet, οι βίδες δεν μπορούν πλέον να χαθούν κατά τη ρύθμιση του ύψους. Το σάρωθρο μπορεί εύκολα να αναδιπλωθεί, αν χρειαστεί, χωρίς να σκύψεις χάρη στο υποπόδιο που βρίσκεται στο πλαίσιο και μπορεί επίσης να μεταφερθεί από τη λαβή για την εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση. Αποκλειστική δυνατότητα σύνδεσης της πλευρικής βούρτσας χωρίς τη χρήση εργαλείων. Το σάρωθρο είναι έτοιμο για χρήση σε χρόνο μηδέν. Ο κάδος απορριμμάτων μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα, να τοποθετηθεί στο έδαφος με ασφάλεια και να εκκενωθεί χωρίς να έρθεις σε καμία επαφή με τους ρύπους.