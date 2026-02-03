Χειροκίνητο σάρωθρο S 4 Twin 2-σε-1
Εξοπλισμένο με ειδικές πλαϊνές βούρτσες για υγρά απόβλητα: το σάρωθρο S 4 Twin 2-σε-1 με πλάτος σάρωσης 680 mm. Ιδανικό για εφαρμογές όλο το χρόνο σε μικρότερες και στενότερες περιοχές.
Είτε πρόκειται για πέταλα, άμμο, φύλλα ή τρίμμα: το αποτελεσματικό και εργονομικό σάρωθρο S 4 Twin 2-σε-1 εξασφαλίζει εκθαμβωτικές εμφανίσεις γύρω από το σπίτι και τον κήπο σε χρόνο ρεκόρ όλο το χρόνο. Εκτός από τις τυπικές πλαϊνές βούρτσες για ξηρά απόβλητα, το S 4 Twin 2-in-1 είναι επίσης εξοπλισμένο με δύο επιπλέον πλαϊνές βούρτσες με σκληρότερες τρίχες για υγρά απόβλητα. Με την ισχυρή κυλινδρική βούρτσα και το πλάτος σάρωσης 680 mm, διαχειρίζεται εύκολα περιοχές έως και 2400 m² την ώρα. Τα απόβλητα συγκεντρώνονται στο δοχείο απορριμμάτων των 20 λίτρων. Οι μακριές τρίχες των πλευρικών βουρτσών εξασφαλίζουν πλήρη καθαριότητα μέχρι την άκρη. Η απεριόριστα μεταβλητή λαβή ώθησης μπορεί να προσαρμοστεί βέλτιστα στο ύψος του εκάστοτε χρήστη. Χάρη στο κούμπωμα τύπου μπαγιονέτ, οι βίδες δεν μπορούν πλέον να χαθούν κατά τη ρύθμιση του ύψους. Το σάρωθρο μπορεί εύκολα να αναδιπλωθεί όπως απαιτείται χωρίς να σκύβεις και να μεταφέρεται από τη λαβή – για αποθήκευση εξοικονόμησης χώρου. Το εξάρτημα πλευρικής βούρτσας χωρίς χρήση εργαλείων είναι μοναδικό. Το σάρωθρο είναι έτοιμο για χρήση σε ελάχιστο χρόνο. Το δοχείο απορριμμάτων μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί και να τοποθετηθεί με ασφάλεια και να αδειάσει χωρίς καμία επαφή με βρωμιά.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Δύο ζευγάρια πλαϊνές βούρτσεςΒασικές πλευρικές βούρτσες για ξηρούς ρύπους, και πλευρικές βούρτσες με πιο σκληρές τρίχες για υγρούς ρύπους.
Πρακτικό καπάκι για την πλευρική βούρτσαΔυνατότητα σύνδεσης της πλευρικής βούρτσας χωρίς τη χρήση εργαλείων για γρήγορη ρύθμιση και εγκατάσταση.
Άνετο υποπόδιοΠλήρης αναδίπλωση σκούπας χωρίς σκύψιμο – για εξοικονόμηση χώρου αποθήκευσης.
Ρύθμιση ύψους με σύνδεση τύπου μπαγιονέτ
- Εργασία σάρωσης που δεν επιβαρύνει τη μέση χάρη στη μεμονωμένη ρύθμιση ύψους.
Μεγάλη χοάνη απορριμμάτων
- Δεν είναι απαραίτητη η συχνή εκκένωση της χοάνης απορριμμάτων.
Εύκολη αφαίρεση της χοάνης απορριμμάτων
- Εύκολο άδειασμα της χοάνης απορριμμάτων.
Αυτόνομος κάδος απορριμμάτων
- Αδειάστε τη χοάνη απορριμμάτων χωρίς να έρθεις σε επαφή με τους ρύπους.
Μεγάλος πλάτος σάρωσης
- Υψηλή απόδοση καθαρισμού.
Σάρωση κοντά σε παρυφές
- Σχολαστική σάρωση γωνιών, ακρών και εσοχών.
Πρακτική λαβή μεταφοράς
- Η σκούπα μπορεί εύκολα να μεταφερθεί και να αποθηκευτεί χάρη στη λαβή μεταφοράς.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλάτος εργασίας με μία πλευρική βούρτσα (mm)
|680
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|2400
|Περίβλημα / πλαίσιο
|Πλαστικό/Πλαστικό
|Κάδος (l)
|20
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|10,5
|Βάρος, έτοιμο προς χρήση (kg)
|10,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|11,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|760 x 668 x 940
Πεδίο προμήθειας
- Πλευρικές βούρτσες: 2 Τεμάχιο(α)
- Πλευρική βούρτσα για υγρούς ρύπους: 2 Τεμάχιο(α)
Εξοπλισμός
- Εργονομική λαβή
- Λαβή ώθησης με δυνατότητα αδιαβάθμητης ρύθμισης
- Θέση αποθήκευσης
- Υποπόδιο για αποθήκευση που εξοικονομεί χώρο
- Σύνδεση της πλευρικής βούρτσας χωρίς τη χρήση εργαλείων.
- Αυτόνομος κάδος απορριμμάτων
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
- Δρόμοι γύρω από το σπίτι
- Μονοπάτια
- Είσοδοι (αυλής), δρόμοι πρόσβασης
- Κελάρι