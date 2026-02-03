Είτε πρόκειται για πέταλα, άμμο, φύλλα ή τρίμμα: το αποτελεσματικό και εργονομικό σάρωθρο S 4 Twin 2-σε-1 εξασφαλίζει εκθαμβωτικές εμφανίσεις γύρω από το σπίτι και τον κήπο σε χρόνο ρεκόρ όλο το χρόνο. Εκτός από τις τυπικές πλαϊνές βούρτσες για ξηρά απόβλητα, το S 4 Twin 2-in-1 είναι επίσης εξοπλισμένο με δύο επιπλέον πλαϊνές βούρτσες με σκληρότερες τρίχες για υγρά απόβλητα. Με την ισχυρή κυλινδρική βούρτσα και το πλάτος σάρωσης 680 mm, διαχειρίζεται εύκολα περιοχές έως και 2400 m² την ώρα. Τα απόβλητα συγκεντρώνονται στο δοχείο απορριμμάτων των 20 λίτρων. Οι μακριές τρίχες των πλευρικών βουρτσών εξασφαλίζουν πλήρη καθαριότητα μέχρι την άκρη. Η απεριόριστα μεταβλητή λαβή ώθησης μπορεί να προσαρμοστεί βέλτιστα στο ύψος του εκάστοτε χρήστη. Χάρη στο κούμπωμα τύπου μπαγιονέτ, οι βίδες δεν μπορούν πλέον να χαθούν κατά τη ρύθμιση του ύψους. Το σάρωθρο μπορεί εύκολα να αναδιπλωθεί όπως απαιτείται χωρίς να σκύβεις και να μεταφέρεται από τη λαβή – για αποθήκευση εξοικονόμησης χώρου. Το εξάρτημα πλευρικής βούρτσας χωρίς χρήση εργαλείων είναι μοναδικό. Το σάρωθρο είναι έτοιμο για χρήση σε ελάχιστο χρόνο. Το δοχείο απορριμμάτων μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί και να τοποθετηθεί με ασφάλεια και να αδειάσει χωρίς καμία επαφή με βρωμιά.