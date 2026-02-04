Χειροκίνητο σάρωθρο S 6
Χειροκίνητο σάρωθρο S 6: ιδανικό για χρήση όλον τον χρόνο σε μεγαλύτερους και φαρδύτερους χώρους στο εξωτερικό του σπιτιού, παρέχοντας σχολαστική καθαριότητα έως και την παραμικρή γωνία. Με χοάνη χωρητικότητας απορριμμάτων 38 λίτρων, πλευρική βούρτσα και 670 mm πλάτος σάρωσης.
Είτε πρόκειται για την άνοιξη, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο είτε για τον χειμώνα, το νέο σάρωθρο S 6 της Kärcher είναι κατάλληλο για καθαρισμό γύρω από το σπίτι και τον κήπο όλες τις εποχές. Είναι αποτελεσματικό: Χάρη στην ισχυρή κυλινδρική βούρτσα, με 1 πλευρική βούρτσα και συνολικό πλάτος σάρωσης 670 mm, καθαρίζει ξεκούραστα επιφάνειες έως και 2500 τ.μ. ανά ώρα. Είναι εργονομικό: Η λαβή ώθησης μπορεί να ρυθμιστεί σε 2 θέσεις χωρίς να χρειάζεται να σκύψετε και μπορεί να προσαρμοστεί με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο στο ύψος του αντίστοιχου χρήστη. Είναι και καθαρό: Τα απορρίμματα μεταφέρονται απευθείας στη χοάνη χωρητικότητας 38 λίτρων με την οποία δεν λερώνετε τα χέρια σας κατά το άδειασμά της. Άλλο ένα σημαντικό χαρακτηριστικό είναι η πρόσθετη ρύθμιση ύψους της πλευρικής βούρτσας με την οποία καθίσταται δυνατή η προσαρμογή της πίεσης επαφής στα απορρίμματα και, ως εκ τούτου, επιτυγχάνονται τα βέλτιστα αποτελέσματα σάρωσης. Το S 6 έχει επίσης τη δυνατότητα πλήρους αναδίπλωσης χάρη στο υποπόδιο που βρίσκεται στο πλαίσιο και εξοικονομεί χώρο κατά την αποθήκευσή του. Το σάρωθρο είναι έτοιμο για χρήση σε μηδενικό χρόνο, χάρη στη δυνατότητα σύνδεσης της πλευρικής βούρτσας χωρίς τη χρήση εργαλείων.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πρακτικό καπάκι για την πλευρική βούρτσαΔυνατότητα σύνδεσης της πλευρικής βούρτσας χωρίς τη χρήση εργαλείων για γρήγορη ρύθμιση και εγκατάσταση.
Άνετο υποπόδιοΠλήρης αναδίπλωση σκούπας χωρίς σκύψιμο – για εξοικονόμηση χώρου αποθήκευσης.
Ευέλικτη ρύθμιση ύψους των πλευρικών βουρτσώνΜεμονωμένα ρυθμιζόμενη πίεση επαφής για διαφορετικούς τύπους ρύπων.
Μεγάλη χοάνη απορριμμάτων
- Δεν είναι απαραίτητη η συχνή εκκένωση της χοάνης απορριμμάτων.
Εύκολη αφαίρεση της χοάνης απορριμμάτων
- Εύκολο άδειασμα της χοάνης απορριμμάτων.
Αυτόνομος κάδος απορριμμάτων
- Αδειάστε τη χοάνη απορριμμάτων χωρίς να έρθεις σε επαφή με τους ρύπους.
Μεγάλος πλάτος σάρωσης
- Υψηλή απόδοση καθαρισμού.
Σάρωση κοντά σε παρυφές
- Σχολαστική σάρωση γωνιών, ακρών και εσοχών.
Ρυθμιζόμενη λαβή δύο βαθμίδων
- Εργασία σάρωσης που δεν επιβαρύνει τη μέση χάρη στη μεμονωμένη ρύθμιση ύψους.
Πρακτική λαβή μεταφοράς
- Η σκούπα μπορεί εύκολα να μεταφερθεί και να αποθηκευτεί χάρη στη λαβή μεταφοράς.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλάτος εργασίας με μία πλευρική βούρτσα (mm)
|670
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|2500
|Περίβλημα / πλαίσιο
|Πλαστικό/Πλαστικό
|Κάδος (l)
|38
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|14,2
|Βάρος, έτοιμο προς χρήση (kg)
|14,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|17,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|926 x 795 x 1032
Πεδίο προμήθειας
- Πλευρικές βούρτσες: 1 Τεμάχιο(α)
Εξοπλισμός
- Εργονομική λαβή
- Ρυθμιζόμενη λαβή δύο βαθμίδων
- Θέση αποθήκευσης
- Υποπόδιο για αποθήκευση που εξοικονομεί χώρο
- Συνεχώς ρυθμιζόμενη πλευρική βούρτσα
- Σύνδεση της πλευρικής βούρτσας χωρίς τη χρήση εργαλείων.
- Αυτόνομος κάδος απορριμμάτων
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
- Δρόμοι γύρω από το σπίτι
- Μονοπάτια
- Είσοδοι (αυλής), δρόμοι πρόσβασης
- Κελάρι