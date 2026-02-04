Βασικό καθαριστικό για σκληρά δάπεδα RM 533, 1l

Για σχολαστική αφαίρεση παλαιών προστατευτικών στρώσεων και επίμονων ρύπων από πέτρα, λινοτάπητα και PVC. Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε συνδυαστικά με τα προϊόντα περιποίησης της Kärcher. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τον κανονικό καθαρισμό στεγανοποιημένου παρκέ και φελλού. Σημείωση: δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε μη στεγανοποιημένες ξύλινες επιφάνειες.