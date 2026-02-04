Βασικό καθαριστικό για σκληρά δάπεδα RM 533, 1l
Για σχολαστική αφαίρεση παλαιών προστατευτικών στρώσεων και επίμονων ρύπων από πέτρα, λινοτάπητα και PVC. Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε συνδυαστικά με τα προϊόντα περιποίησης της Kärcher. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τον κανονικό καθαρισμό στεγανοποιημένου παρκέ και φελλού. Σημείωση: δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε μη στεγανοποιημένες ξύλινες επιφάνειες.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|1
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|90 x 90 x 215
Προϊόν
- Βαθύς καθαρισμός
- Αφαιρεί παλαιές επιστρώσεις
- Αφαιρεί επίμονους ρύπους
- Βάση για νέα επίστρωση
- Προσαρμοσμένο στις συσκευές Kärcher με εγγυημένη συμβατότητα υλικών
- Το σώμα του μπουκαλιού είναι κατασκευασμένο από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό
- Κατασκευάζεται στη Γερμανία
Προειδοποιήσεις και συστάσεις ασφαλείας σύμφωνα με τους Κανονισμούς/τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- Προσοχή
- H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
- H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
- P102 Μακριά από παιδιά.
- P234 Να διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία.
- P264 Πλύνετε σχολαστικά μετά το χειρισμό.
- P305 + P351 + P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
- P337 + P313 Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.
- P406 Αποθηκεύεται σε ανθεκτικό στη διάβρωση περιέκτη/ περιέκτη με ανθεκτική εσωτερική επένδυση.
Πεδία εφαρμογής
- Πέτρινα δάπεδα
- Δάπεδα από λινοτάπητα
- Δάπεδα από PVC