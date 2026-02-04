Προϊόν περιποίησης δαπέδου για κερωμένο παρκέ/παρκέ με επίστρωση λαδιού-κεριού RM 530, 1l
Βέλτιστη φροντίδα και προστασία για κερωμένα ξύλινα δάπεδα ή ξύλινα δάπεδα με επίστρωση λαδιού-κεριού. Αφαιρούνται τα ίχνη, η προστατευτική μεμβράνη ανανεώνεται και το δάπεδο αποκτά μεταξένια λάμψη. Σημείωση: Αφήστε τα επεξεργασμένα δάπεδα να σκληρύνουν για 24 ώρες. Μη χρησιμοποιήσετε νερό, μη μετακινήσετε τα έπιπλα και μην περπατήσετε στο δάπεδο με παπούτσια. Φυλάξτε το σε μέρος χωρίς πάγο.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|1
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|6
|Βάρος (kg)
|1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|100 x 100 x 215
Προϊόν
- Άριστη φροντίδα και προστασία
- Φρεσκάρει
- Δίνει μια υφή ημι-ματ
- Γυαλίζει καλά
- Προσαρμοσμένο στις συσκευές Kärcher με εγγυημένη συμβατότητα υλικών
- Το σώμα του μπουκαλιού είναι κατασκευασμένο από 100% ανακυκλωμένο πλαστικό
- Κατασκευάζεται στη Γερμανία
Πεδία εφαρμογής
- Κερωμένα ξύλινα πατώματα
- Ξύλινα δάπεδα με φινίρισμα μίγματος ελαίου-κεριού