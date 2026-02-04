Προϊόν περιποίησης δαπέδου για κερωμένο παρκέ/παρκέ με επίστρωση λαδιού-κεριού RM 530, 1l

Βέλτιστη φροντίδα και προστασία για κερωμένα ξύλινα δάπεδα ή ξύλινα δάπεδα με επίστρωση λαδιού-κεριού. Αφαιρούνται τα ίχνη, η προστατευτική μεμβράνη ανανεώνεται και το δάπεδο αποκτά μεταξένια λάμψη. Σημείωση: Αφήστε τα επεξεργασμένα δάπεδα να σκληρύνουν για 24 ώρες. Μη χρησιμοποιήσετε νερό, μη μετακινήσετε τα έπιπλα και μην περπατήσετε στο δάπεδο με παπούτσια. Φυλάξτε το σε μέρος χωρίς πάγο.