Προϊόν περιποίησης δαπέδου για στεγανοποιημένο παρκέ/μελαμίνη/φελλό RM 531, 1l

Βέλτιστη φροντίδα και προστασία για στεγανοποιημένο παρκέ, δάπεδα μελαμίνης και φελλού. Αφαιρούνται τα ίχνη, η προστατευτική μεμβράνη ανανεώνεται και το δάπεδο αποκτά μεταξένια λάμψη. Σημείωση: Αφήστε τα επεξεργασμένα δάπεδα να σκληρύνουν για 24 ώρες. Μη χρησιμοποιήσετε νερό, μη μετακινήσετε τα έπιπλα και μην περπατήσετε στο δάπεδο με παπούτσια.