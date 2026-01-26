Προϊόν περιποίησης δαπέδου για στεγανοποιημένο παρκέ/μελαμίνη/φελλό RM 531, 1l
Βέλτιστη φροντίδα και προστασία για στεγανοποιημένο παρκέ, δάπεδα μελαμίνης και φελλού. Αφαιρούνται τα ίχνη, η προστατευτική μεμβράνη ανανεώνεται και το δάπεδο αποκτά μεταξένια λάμψη. Σημείωση: Αφήστε τα επεξεργασμένα δάπεδα να σκληρύνουν για 24 ώρες. Μη χρησιμοποιήσετε νερό, μη μετακινήσετε τα έπιπλα και μην περπατήσετε στο δάπεδο με παπούτσια.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|1
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|100 x 100 x 215
Πεδία εφαρμογής
- Βερνικωμένο παρκέ
- Δάπεδα από μελαμίνη
- Δάπεδα από φελλό