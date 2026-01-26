Προϊόν περιποίησης δαπέδου για στεγανοποιημένο παρκέ/μελαμίνη/φελλό RM 531, 1l

Βέλτιστη φροντίδα και προστασία για στεγανοποιημένο παρκέ, δάπεδα μελαμίνης και φελλού. Αφαιρούνται τα ίχνη, η προστατευτική μεμβράνη ανανεώνεται και το δάπεδο αποκτά μεταξένια λάμψη. Σημείωση: Αφήστε τα επεξεργασμένα δάπεδα να σκληρύνουν για 24 ώρες. Μη χρησιμοποιήσετε νερό, μη μετακινήσετε τα έπιπλα και μην περπατήσετε στο δάπεδο με παπούτσια.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 1
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 6
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1,1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 100 x 100 x 215
Πεδία εφαρμογής
  • Βερνικωμένο παρκέ
  • Δάπεδα από μελαμίνη
  • Δάπεδα από φελλό