Προϊόν περιποίησης δαπέδου για ματ πέτρα/λινοτάπητα/PVC RM 532, 1l

Βέλτιστη φροντίδα και προστασία για ματ δάπεδα από τεχνητή και φυσική πέτρα, λινοτάπητα και PVC. Αφαιρούνται τα ίχνη, η προστατευτική μεμβράνη ανανεώνεται και το δάπεδο αποκτά μεταξένια ματ λάμψη. Σημειώσεις: Αφήστε τα επεξεργασμένα δάπεδα να σκληρύνουν για 24 ώρες. Μη χρησιμοποιήσετε νερό, μη μετακινήσετε τα έπιπλα και μην περπατήσετε στο δάπεδο με παπούτσια. Φυλάξτε το σε μέρος χωρίς πάγο.