Προϊόν περιποίησης δαπέδου για ματ πέτρα/λινοτάπητα/PVC RM 532, 1l
Βέλτιστη φροντίδα και προστασία για ματ δάπεδα από τεχνητή και φυσική πέτρα, λινοτάπητα και PVC. Αφαιρούνται τα ίχνη, η προστατευτική μεμβράνη ανανεώνεται και το δάπεδο αποκτά μεταξένια ματ λάμψη. Σημειώσεις: Αφήστε τα επεξεργασμένα δάπεδα να σκληρύνουν για 24 ώρες. Μη χρησιμοποιήσετε νερό, μη μετακινήσετε τα έπιπλα και μην περπατήσετε στο δάπεδο με παπούτσια. Φυλάξτε το σε μέρος χωρίς πάγο.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (l)
|1
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|100 x 100 x 215
Πεδία εφαρμογής
- Ματ φυσικά και συνθετικά δάπεδα από πέτρα
- Δάπεδα από λινοτάπητα
- Δάπεδα από PVC