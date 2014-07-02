Συμπυκνωμένο καθαριστικό παραθύρων RM 503, 20ml
Καθαριστικό παραθύρων, σε συσκευασία με πρακτικό υπολογισμό δόσεων, για τον καθαρισμό χωρίς ίχνη όλων των λείων, αδιάβροχων επιφανειών, όπως τζάμια, παράθυρα, καθρέπτες, καμπίνες ντους κλπ. Βελτιώνει την απορροή των όμβριων υδάτων και διατηρεί τις επιφάνειες καθαρές για μεγαλύτερο διάστημα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Διάσταση συκευασίας (ml)
|4 x 20
|Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α))
|20
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|225 x 115 x 25
Πεδία εφαρμογής
- Παράθυρα και γυάλινες επιφάνειες
- Υαλότουβλα
- Καθρέφτες
- Γυάλινα τραπέζια
- Γυάλινες καμπίνες ντούς