Συμπυκνωμένο καθαριστικό παραθύρων RM 503, 20ml

Καθαριστικό παραθύρων, σε συσκευασία με πρακτικό υπολογισμό δόσεων, για τον καθαρισμό χωρίς ίχνη όλων των λείων, αδιάβροχων επιφανειών, όπως τζάμια, παράθυρα, καθρέπτες, καμπίνες ντους κλπ. Βελτιώνει την απορροή των όμβριων υδάτων και διατηρεί τις επιφάνειες καθαρές για μεγαλύτερο διάστημα.