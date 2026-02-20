Ψαλίδι χλόης και θάμνων GSH 2 Plus
Ακρίβεια που εμπνέει: Με το ψαλίδι γκαζόν και μπορντούρας 2 σε 1 που λειτουργεί με μπαταρία, μπορείς να κόψεις τις άκρες του γκαζόν και τους θάμνους αμέσως!
Ακρίβεια που εντυπωσιάζει: Χρησιμοποιώντας τη λεπίδα γρασιδιού πλάτους 8 cm, το ελαφρύ ασύρματο ψαλίδι γκαζόν και μπορντούρας GSH 2 Plus, με ενσωματωμένη μπαταρία, μπορείς εύκολα να κόψεις τις άκρες του γκαζόν σε μονοπάτια, γύρω από παρτέρια ή κατά μήκος της βεράντας. Η ακριβής λεπίδα θάμνων μήκους 11 cm χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση θάμνων κήπου. Άλλα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν τη γρήγορη αλλαγή λεπίδων χωρίς εργαλεία με το πάτημα ενός κουμπιού, τη θηλιά συγκράτησης στη λεπίδα του θάμνου για αποθήκευση εξοικονόμησης χώρου καθώς και την τηλεσκοπική λαβή ως προαιρετικό εξάρτημα (δεν περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό) για άνετη κοπή των άκρων του γκαζόν.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αντικατάσταση λεπίδων χωρίς εργαλείαΗ εναλλαγή μεταξύ λεπίδων γρασιδιού και θάμνων είναι εύκολη χάρη στο σύστημα γρήγορης αλλαγής.
Λεπίδα με διαμάντι κομμένη με λέιζερΠαρέχει αποτελέσματα ακρίβειας.
Εργονομικός σχεδιασμός λαβήςΓια άνετη πρόσφυση ακόμα και κατά τη διάρκεια μακρύτερων εργασιών.
Βρόχος συγκράτησης
- Για αποθήκευση που εξοικονομεί χώρο.
Διακόπτης ασφαλείας
- Αποτρέπει την ακούσια εκκίνηση των ψαλιδιών γκαζόν & μπορντούρας.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Μήκος κοπής λεπίδας θάμνου (cm)
|11
|Απόσταση δοντιών λεπίδας θάμνου (mm)
|8
|Πλάτος κοπής λεπίδας γκαζόν (cm)
|8
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία ιόντων λιθίου
|Τάση μπαταρίας (V)
|3,6
|Ισχύς ανά φόρτιση μπαταρίας - Κοπή θάμνων * (m)
|max. 400
|Ισχύς ανά φόρτιση μπαταρίας - Κοπή γκαζόν (m)
|max. 500
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|max. 50
|Χρόνος φόρτισης της μπαταρίας (min)
|155
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|0,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|1,7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|392 x 81 x 132
* Τρέχοντα μέτρα, μήκος της λεπίδας
Εξοπλισμός
- Λεπίδα θάμνων
- Λεπίδα γκαζόν
- Κλειστός βρόχος αποθήκευσης
- Προστατευτικό λεπίδας
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Άκρες γκαζόν
- Για κλάδεμα και διαμόρφωση θάμνων