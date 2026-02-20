Ακρίβεια που εντυπωσιάζει: Χρησιμοποιώντας τη λεπίδα γρασιδιού πλάτους 8 cm, το ελαφρύ ασύρματο ψαλίδι γκαζόν και μπορντούρας GSH 2 Plus, με ενσωματωμένη μπαταρία, μπορείς εύκολα να κόψεις τις άκρες του γκαζόν σε μονοπάτια, γύρω από παρτέρια ή κατά μήκος της βεράντας. Η ακριβής λεπίδα θάμνων μήκους 11 cm χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση θάμνων κήπου. Άλλα πλεονεκτήματα περιλαμβάνουν τη γρήγορη αλλαγή λεπίδων χωρίς εργαλεία με το πάτημα ενός κουμπιού, τη θηλιά συγκράτησης στη λεπίδα του θάμνου για αποθήκευση εξοικονόμησης χώρου καθώς και την τηλεσκοπική λαβή ως προαιρετικό εξάρτημα (δεν περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό) για άνετη κοπή των άκρων του γκαζόν.