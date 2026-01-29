Η DS 6 Plus είναι μια ηλεκτρική σκούπα με φίλτρο νερού, η οποία όχι μόνο καθαρίζει σχολαστικά τα δάπεδα, αλλά παρέχει επίσης πιο φρέσκο αέρα, καθώς και χρησιμοποιημένο αέρα που έχει καθαριστεί κατά 99,95% από τη σκόνη. Αυτό βελτιώνει αισθητά τον αέρα, και μαζί με αυτό, την αίσθηση στο δωμάτιο. Σε αντίθεση με τις συμβατικές ηλεκτρικές σκούπες με σακούλες φίλτρου, η ηλεκτρική σκούπα DS 6 Plus με φίλτρο νερού βασίζεται στη φυσική δύναμη του νερού που στροβιλίζεται γύρω από το φίλτρο με υψηλές ταχύτητες. Οι ρύποι που έχουν αναρροφηθεί πρέπει να περάσουν μέσα από αυτό το νερό που στροβιλίζεται, το οποίο τους φιλτράρει από τον αέρα εξαιρετικά αποτελεσματικά και τους παγιδεύει στο νερό. Το αποτέλεσμα είναι φρέσκος, εξαιρετικά καθαρός αέρας εξαγωγής.