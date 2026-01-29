Ηλεκτρική σκούπα με φίλτρο νερού DS 6 Plus
Ηλεκτρική σκούπα με πρωτοποριακή τεχνολογία φίλτρου νερού που παρέχει τόσο καθαρό αέρα, όσο και χρησιμοποιημένο αέρα καθαρισμένο έως και 99,95%. Καλό για όλους - όχι μόνο για τους πάσχοντες από αλλεργίες.
Η DS 6 Plus είναι μια ηλεκτρική σκούπα με φίλτρο νερού, η οποία όχι μόνο καθαρίζει σχολαστικά τα δάπεδα, αλλά παρέχει επίσης πιο φρέσκο αέρα, καθώς και χρησιμοποιημένο αέρα που έχει καθαριστεί κατά 99,95% από τη σκόνη. Αυτό βελτιώνει αισθητά τον αέρα, και μαζί με αυτό, την αίσθηση στο δωμάτιο. Σε αντίθεση με τις συμβατικές ηλεκτρικές σκούπες με σακούλες φίλτρου, η ηλεκτρική σκούπα DS 6 Plus με φίλτρο νερού βασίζεται στη φυσική δύναμη του νερού που στροβιλίζεται γύρω από το φίλτρο με υψηλές ταχύτητες. Οι ρύποι που έχουν αναρροφηθεί πρέπει να περάσουν μέσα από αυτό το νερό που στροβιλίζεται, το οποίο τους φιλτράρει από τον αέρα εξαιρετικά αποτελεσματικά και τους παγιδεύει στο νερό. Το αποτέλεσμα είναι φρέσκος, εξαιρετικά καθαρός αέρας εξαγωγής.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σύστημα φίλτρου πολλαπλών σταδίων, αποτελούμενο από ένα καινοτόμο φίλτρο νερού, ένα πλενόμενο ενδιάμεσο φίλτρο και ένα φίλτρο HEPA 13 (EN1822:1998)
Αποσπώμενο φίλτρο νερού
Πρακτική θέση αποθήκευσης
Κινητήρας που εξοικονομεί ενέργεια
Αυτόματο μάζεμα καλωδίου
Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|650
|Φίλτρο νερού (l)
|2
|Ακτίνα λειτουργίας (m)
|10,2
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|7,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|11,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|532 x 289 x 344
Πεδίο προμήθειας
- Μήκος σωλήνα αναρρόφησης: 2.1 m
- Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης, υλικό: Χρωμιομένο
- Μεταβλητό ακροφύσιο στεγνού δαπέδου
- Ακροφύσιο σχισμών
- Ακροφύσιο ταπετσαρίας
- Τύπος φίλτρου HEPA.: Φίλτρο HEPA 13
- Αντιαφριστικό “Foamstop”
- Ακροφύσιο τούρμπο
- Φίλτρο προστασίας κινητήρα
Εξοπλισμός
- Πρακτική θέση αποθήκευσης
- Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
Πεδία εφαρμογής
- Σκληρά δάπεδα
- Χαλιά
- Επιφάνειες με πλακάκια
- Διάδρομοι
- Δύσκολα προσβάσιμες περιοχές (γωνίες, ρωγμές, κενά κ.λπ.)