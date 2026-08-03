Σκούπα πλάτους 60 cm με ξύλινη σανίδα και ανθεκτικές σκληρές τρίχες από PVC, ιδανική για την απομάκρυνση χαλαρών ρύπων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Το σπείρωμα επιτρέπει την τοποθέτηση της κατάλληλης ξύλινης λαβής από την Kärcher.