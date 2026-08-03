Σκούπα PVC 60 cm
Σκούπα (60 cm) με ξύλινη σανίδα, σκληρές τρίχες από ανθεκτικό PVC και νήμα. Ιδανική για τον αποτελεσματικό καθαρισμό εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
Σκούπα πλάτους 60 cm με ξύλινη σανίδα και ανθεκτικές σκληρές τρίχες από PVC, ιδανική για την απομάκρυνση χαλαρών ρύπων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Το σπείρωμα επιτρέπει την τοποθέτηση της κατάλληλης ξύλινης λαβής από την Kärcher.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Είδος ρύπων
|Μη προσκολλημένοι ρύποι
|Πρόγραμμα
|CLASSIC
|Πλάτος εργασίας (cm)
|60
|Υλικό
|PVC / Ξύλο / Χάλυβας, με επίστρωση ψευδαργύρου
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν (kg)
|1
|Μήκος (mm)
|600
Πεδία εφαρμογής
- Σάρωση