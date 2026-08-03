Σκούπα PVC 80 cm
Στιβαρή βιομηχανική σκούπα για εξωτερικούς χώρους. Με ξύλινο στέλεχος, τρίχες από σκληρό PVC και μεταλλικό στήριγμα. Κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες και τους τύπους ρύπων.
Στιβαρή, ανθεκτική και ιδανική για συχνές εφαρμογές καθαρισμού σε εξωτερικούς χώρους: η υψηλής ποιότητας βιομηχανική σκούπα με ξύλινο στέλεχος, σκληρές τρίχες από PVC και μεταλλική βάση την καθιστά ιδανική για την αποτελεσματική απομάκρυνση κάθε είδους ρύπων από κάθε είδους επιφάνεια.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Είδος ρύπων
|Μη προσκολλημένοι ρύποι
|Πρόγραμμα
|CLASSIC
|Πλάτος εργασίας (cm)
|80
|Υλικό
|PVC / Ξύλο / Χάλυβας, με επίστρωση ψευδαργύρου
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
Πεδία εφαρμογής
- Σάρωση