Στιβαρή, ανθεκτική και ιδανική για συχνές εφαρμογές καθαρισμού σε εξωτερικούς χώρους: η υψηλής ποιότητας βιομηχανική σκούπα με ξύλινο στέλεχος, σκληρές τρίχες από PVC και μεταλλική βάση την καθιστά ιδανική για την αποτελεσματική απομάκρυνση κάθε είδους ρύπων από κάθε είδους επιφάνεια.