Καθαρισμός αέρα από τους ειδικούς στον καθαρισμό: Ο καθαριστής αέρα AF 100 H13 της Kärcher είναι μια έτοιμη λύση για εσωτερικούς χώρους υψηλής επισκεψιμότητας και μεγάλης πληρότητας, όπως, γραφεία, ξενοδοχεία, σχολικές τάξεις, αίθουσες αναμονής γιατρών ή άλλες δημόσιες εγκαταστάσεις. Το νέο μας φίλτρο High Protect H13 Solution αφαιρεί αξιόπιστα παθογόνα, όπως ιούς και αερολύματα από τον αέρα του δωματίου για βελτιωμένο επίπεδο υγείας και ασφάλειας. Μια επιπλέον επίστρωση ιόντων αργύρου στο υλικό του φίλτρου εξαλείφει επίσης αποτελεσματικά τα μικρόβια και τα βακτήρια, ενώ ένα στρώμα ενεργού άνθρακα αφαιρεί επίσης τη σκόνη, τη γύρη, τις οσμές, τις πτητικές οργανικές ουσίες, τους χημικούς ατμούς και άλλες επιβλαβείς ουσίες. Ένας ακριβής αισθητήρας λέιζερ είναι ενσωματωμένος με σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση του αέρα στο δωμάτιο και τον έλεγχο της αυτόματης λειτουργίας. Η ποιότητα του αέρα εμφανίζεται ανά πάσα στιγμή σε μία καθαρή, χρωματικά κωδικοποιημένη φωτεινή ένδειξη στο περίγραμμα της οθόνης. Επιπλέον, μπορούν να διαβαστούν από την οθόνη ανά πάσα στιγμή, η τρέχουσα περιεκτικότητα σε λεπτή σκόνη στον αέρα και ο υπολειπόμενος χρόνος φιλτραρίσματος. Οι στιβαροί τροχοί επιτρέπουν στον καθαριστή να μεταφέρεται εύκολα μεταξύ των δωματίων όποτε χρειάζεται.