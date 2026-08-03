Καθαριστής αέρα AF 100 H13 *EU
Εύκολα μεταφερομένος και εξαιρετικά αποδοτικός καθαριστής αέρα AF 100 H13 με αισθητήρα λέιζερ ακριβείας και αυτόματη λειτουργία για την αξιόπιστη εξάλειψη παθογόνων μικροοργανισμών και αερολυμάτων από τον αέρα του δωματίου.
Καθαρισμός αέρα από τους ειδικούς στον καθαρισμό: Ο καθαριστής αέρα AF 100 H13 της Kärcher είναι μια έτοιμη λύση για εσωτερικούς χώρους υψηλής επισκεψιμότητας και μεγάλης πληρότητας, όπως, γραφεία, ξενοδοχεία, σχολικές τάξεις, αίθουσες αναμονής γιατρών ή άλλες δημόσιες εγκαταστάσεις. Το νέο μας φίλτρο High Protect H13 Solution αφαιρεί αξιόπιστα παθογόνα, όπως ιούς και αερολύματα από τον αέρα του δωματίου για βελτιωμένο επίπεδο υγείας και ασφάλειας. Μια επιπλέον επίστρωση ιόντων αργύρου στο υλικό του φίλτρου εξαλείφει επίσης αποτελεσματικά τα μικρόβια και τα βακτήρια, ενώ ένα στρώμα ενεργού άνθρακα αφαιρεί επίσης τη σκόνη, τη γύρη, τις οσμές, τις πτητικές οργανικές ουσίες, τους χημικούς ατμούς και άλλες επιβλαβείς ουσίες. Ένας ακριβής αισθητήρας λέιζερ είναι ενσωματωμένος με σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση του αέρα στο δωμάτιο και τον έλεγχο της αυτόματης λειτουργίας. Η ποιότητα του αέρα εμφανίζεται ανά πάσα στιγμή σε μία καθαρή, χρωματικά κωδικοποιημένη φωτεινή ένδειξη στο περίγραμμα της οθόνης. Επιπλέον, μπορούν να διαβαστούν από την οθόνη ανά πάσα στιγμή, η τρέχουσα περιεκτικότητα σε λεπτή σκόνη στον αέρα και ο υπολειπόμενος χρόνος φιλτραρίσματος. Οι στιβαροί τροχοί επιτρέπουν στον καθαριστή να μεταφέρεται εύκολα μεταξύ των δωματίων όποτε χρειάζεται.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Φίλτρο High Protect H13, ως στάνταρΝέο φίλτρο H13 για διήθηση παθογόνων και αεροζόλ.
Συμπαγής σχεδιασμός με εύκολη δυνατότητα μεταφοράςΕύκολη κίνηση μεταξύ των δωματίων χάρη στους ανθεκτικούς κυλίνδρους της μονάδας.
Ισχυρός κινητήρας για δωμάτια έως 87 m²Ανεμιστήρας με τρία επίπεδα ταχύτητας.
Δυναμική λειτουργία και απλή συντήρηση
- Η διάρκεια ζωής του φίλτρου μπορεί να διαβαστεί από την οθόνη. Οι πελάτες μπορούν εύκολα να αντικαταστήσουν το φίλτρο.
Ακριβείς μετρήσεις της τρέχουσας ποιότητας αέρα χρησιμοποιώντας αισθητήρα λέιζερ
- Η ποιότητα του αέρα εμφανίζεται σε έγχρωμο περίγραμμα (μπλε = πολύ καλό, πράσινο = μέσος, κόκκινος = κακός).
- Τα δεδομένα αισθητήρα σχετικά με την τιμή της λεπτής σκόνης (PM2,5) στον αέρα του χώρου εμφανίζονται στην ενσωματωμένη οθόνη.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|min. 25 - max. 48
|Κατάλληλο μέγεθος δωματίου¹⁾ (m²)
|έως και 130
|Παροχή αέρα²⁾ (m³/h)
|έως και 650
|Απόδοση φίλτρου ανάλογα με το μέγεθος των σωματιδίων (µm)
|0,3 µm > 99,95 %
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 60
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|max. 80
|Χρώμα
|άσπρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|11,3
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|16,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|380 x 380 x 720
Εξοπλισμός
- Προφίλτρο
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα
- Φίλτρο High Protect 13
- Σύστημα διπλού φίλτρου
- Ένδειξη αλλαγής φίλτρου
- Ένδειξη ποιότητας αέρα
- Λειτουργία της συσκευής με λειτουργία αφής
- Αυτόματη λειτουργία
- Νυχτερινή λειτουργία
- Τροχοί
- Μήκος καλωδίου: 2.25 mm