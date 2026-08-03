Φυσητήρας AB 20 Ec
Πολύ αποτελεσματικός, συμπαγής φυσητήρας AB 20 Ec με μεγάλη διάρκεια ζωής για την επίσπευση του στεγνώματος των καθαρισμένων χαλιών έως και 50%. Συμμορφώνεται με όλες τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες περί αποτελεσματικότητας.
Φυσητήρας AB 20 Ec σχεδιασμένος για την επίσπευση του στεγνώματος περιοχών καλυμμένων με υφάσματα οι οποίες έχουν υποβληθεί σε υγρό καθάρισμα. Η συμπαγής, ελαφριά και εύκολη στη μεταφορά συσκευή προσφέρει έως και 50% συντομότερους χρόνους στεγνώματος. Τα χαλιά σας είναι έτοιμα σε πολύ λίγο χρόνο μετά το υγρό καθάρισμα. Επίσης, ο φυσητήρας είναι αθόρυβος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χώρους που πρέπει να προστατεύονται από την ηχορύπανση ή κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας. Ένα ανθεκτικό στη φθορά ηλεκτρικό μοτέρ εγγυάται τη χαμηλή κατανάλωση ρεύματος και τη μεγάλη διάρκεια ζωής της συσκευής, σε συμμόρφωση προς τις ευρωπαϊκές οδηγίες για την ενεργειακή αποδοτικότητα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ανθεκτικό στη φθορά ηλεκτρικό μοτέρΜακροχρόνιο, στιβαρό και συνεπώς πολύ οικονομικό μηχάνημα. Μοτέρ με διάταξη ελέγχου 3 σταδίων. Ο φυσητήρας συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΕ όσον αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα.
Συμπαγής σχεδίαση με μικρό βάροςΜεγάλη ευκολία μεταφοράς χάρη στις μικρές διαστάσεις και το χαμηλό βάρος της. Άνετη λαβή για εύκολη μεταφορά.
Λειτουργία μειωμένου θορύβουΑπρόσκοπτη λειτουργία ακόμα και κατά την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού σε καθημερινή βάση. Aνεπαίσθητος θόρυβος κατά τη χρήση σε ώρες λειτουργίας του καταστήματος.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ροή παροχής αέρα (επίπεδο 1 / 2 / 3) (m³/h)
|1200
|Ισχύς κινητήρα (επίπεδο 1 / 2 / 3) (rpm)
|1450
|Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)
|120
|Μήκος καλωδίου (m)
|7,5
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|7,1
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|375 x 353 x 371
Εξοπλισμός
- Ανθεκτικό πλαστικό περίβλημα
- Εργονομική λαβή μεταφοράς
- Ενσωματωμένος οργανωτής καλωδίων τροφοδοσίας
Πεδία εφαρμογής
- Για ταχύτερο στέγνωμα των υφασμάτινων περιοχών που υποβλήθηκαν σε υγρό καθάρισμα