Φυσητήρας AB 20 Ec σχεδιασμένος για την επίσπευση του στεγνώματος περιοχών καλυμμένων με υφάσματα οι οποίες έχουν υποβληθεί σε υγρό καθάρισμα. Η συμπαγής, ελαφριά και εύκολη στη μεταφορά συσκευή προσφέρει έως και 50% συντομότερους χρόνους στεγνώματος. Τα χαλιά σας είναι έτοιμα σε πολύ λίγο χρόνο μετά το υγρό καθάρισμα. Επίσης, ο φυσητήρας είναι αθόρυβος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε χώρους που πρέπει να προστατεύονται από την ηχορύπανση ή κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας. Ένα ανθεκτικό στη φθορά ηλεκτρικό μοτέρ εγγυάται τη χαμηλή κατανάλωση ρεύματος και τη μεγάλη διάρκεια ζωής της συσκευής, σε συμμόρφωση προς τις ευρωπαϊκές οδηγίες για την ενεργειακή αποδοτικότητα.