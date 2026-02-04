Αναρροφητικό σάρωθρο KM 105/180 R Bp Classic
Το πλήρως υδραυλικό, βιομηχανικό σάρωθρο μπαταρίας KM 105/180 R Bp Classic είναι στιβαρό αλλά μικρό και κατάλληλο για χρήση τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.
Ενώ είναι κατάλληλο για σάρωση μεγάλων ποσοτήτων σκόνης και στερεών ρύπων σε εξωτερικούς χώρους, μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται αβίαστα σε έντονα επιπλωμένους εσωτερικούς χώρους: το βιομηχανικό σάρωθρο μπαταρίας KM 105/180 R Bp Classic είναι εξαιρετικά προσαρμόσιμο και μπορεί να χρησιμοποιείται σε πολλές διαφορετικές εφαρμογές. Το σύστημα έλξης και τα μοτέρ για την κυλινδρική βούρτσα και την πλευρική βούρτσα είναι πλήρως υδραυλικά, καθιστώντας τα εξαιρετικά ανθεκτικά. Σε συνδυασμό με άλλα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας και τα ελαστικά που δεν αφήνουν σημάδια στο δάπεδο, προκύπτει ένα μηχάνημα με μικρές απαιτήσεις συντήρησης και μεγάλη διάρκεια ζωής. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται ένα σύστημα φίλτρου με θύλακες υψηλής απόδοσης το οποίο καθαρίζεται σε τακτά διαστήματα μέσω του αυτόματου συστήματος καθαρισμού φίλτρου και, ως εκ τούτου, μπορεί να διαχειρίζεται εύκολα περιπτώσεις με υψηλή συγκέντρωση σκόνης. Εναλλακτικά, υπάρχει επίσης ένα εύχρηστο σύστημα επίπεδου πτυχωτού φίλτρου ή ένα αξιόπιστο σύστημα στρογγυλού φίλτρου. Ο γενικός σχεδιασμός του KM 105/180 R Bp Classic συμπληρώνεται με τον απλό χειρισμό μέσω μοχλών, το βολικό σύστημα εκκένωσης κάδου και τις ιδιαίτερα απλές ανάγκες συντήρησης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Στιβαρός σχεδιασμός του μηχανήματος για ασφαλή εργασία
- Πλήρες υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης με έλξη, μοτέρ κύριου κυλίνδρου σάρωσης και πλευρικής βούρτσας
- Έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων και του μηχανήματος.
- Βασικός φάρος που αναβοσβήνει για μεγαλύτερη ασφάλεια για τον χρήστη και το περιβάλλον.
Αρχή λειτουργίας φαρασιού
- Εγγυημένα καλά αποτελέσματα καθαρισμού και όσον αφορά τους λεπτούς ρύπους.
- Ξεκούραστη συλλογή των στερεών ρύπων.
- Χαμηλή παραγωγή σκόνης.
Απλή λειτουργία, συντήρηση και επισκευή
- Εύκολος χειρισμός με μοχλούς.
- Ο κύριος κύλινδρος σάρωσης και το φίλτρο μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα, χωρίς εργαλεία.
- Εύκολη πρόσβαση σε όλα τα βασικά εξαρτήματα.
Αποδοτικό σύστημα φίλτρου με θύλακες
- Ελαχιστοποιεί αποτελεσματικά την παραγωγή σκόνης κατά τη σάρωση.
- Διατίθεται επίσης με προαιρετικό επίπεδο πτυχωτό φίλτρο ή στρογγυλό φίλτρο.
- Εξαιρετικά αποτελεσματικός καθαρισμός για μεγάλη διάρκεια ζωής.
Αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου
- Ο τακτικός καθαρισμός παρατείνει τη διάρκεια ζωής του φίλτρου.
- Μειώνει την παραγωγή σκόνης, ακόμη και σε ακραίες εξωτερικές συνθήκες.
- Λειτουργεί αξιόπιστα με όλα τα διαθέσιμα συστήματα φίλτρου.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Ηλεκτροκίνητο
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|DC μηχανή
|Απόδοση κινητήρα (V/kW)
|36 / 2,5
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|6300
|Πλάτος εργασίας (mm)
|780
|Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα (mm)
|1050
|Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες (mm)
|1300
|Χωρητικότητα μπαταρίας (Ah)
|240
|Τάση μπαταρίας (V)
|36
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (h)
|max. 2,5
|Κάδος (l)
|180
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|14
|Ταχύτητα λειτουργίας (km/h)
|6
|Επιφάνειες φίλτρου (m²)
|5,2
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|530
|Βάρος, έτοιμο προς χρήση (kg)
|850
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|530
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1847 x 1065 x 1388
Πεδίο προμήθειας
- Φίλτρο τύπου pocket
- Τροχοί, συμπαγές ελαστικό
Εξοπλισμός
- Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Κύρια βούρτσα σαρώθρου, ρυθμιζόμενη
- Ελεύθερα κινούμενη κύρια βούρτσα
- Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης
- Αρχή λειτουργίας φαρασιού
- Κίνηση εμπρός
- Κίνηση πίσω
- Αναρρόφηση
- Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου
- Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Χρήση σε εσωτερικούς χώρους
- Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης
- Μετρητής ωρών λειτουργίας
- Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη
- Πλευρική βούρτσα, εξέρχεται προς τα έξω αυτόματα
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για χρήση σε (ανοικτούς) χώρους παραγωγής, αποθήκες και κτίρια διαχείρισης εμπορευμάτων
- Κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, σε χώρους φόρτωσης και σε εργοτάξια
- Για χρήση στη βιομηχανία μετάλλων και κατασκευών καθώς και στη βαριά βιομηχανία