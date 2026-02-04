Ενώ είναι κατάλληλο για σάρωση μεγάλων ποσοτήτων σκόνης και στερεών ρύπων σε εξωτερικούς χώρους, μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται αβίαστα σε έντονα επιπλωμένους εσωτερικούς χώρους: το βιομηχανικό σάρωθρο μπαταρίας KM 105/180 R Bp Classic είναι εξαιρετικά προσαρμόσιμο και μπορεί να χρησιμοποιείται σε πολλές διαφορετικές εφαρμογές. Το σύστημα έλξης και τα μοτέρ για την κυλινδρική βούρτσα και την πλευρική βούρτσα είναι πλήρως υδραυλικά, καθιστώντας τα εξαιρετικά ανθεκτικά. Σε συνδυασμό με άλλα εξαρτήματα υψηλής ποιότητας και τα ελαστικά που δεν αφήνουν σημάδια στο δάπεδο, προκύπτει ένα μηχάνημα με μικρές απαιτήσεις συντήρησης και μεγάλη διάρκεια ζωής. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται ένα σύστημα φίλτρου με θύλακες υψηλής απόδοσης το οποίο καθαρίζεται σε τακτά διαστήματα μέσω του αυτόματου συστήματος καθαρισμού φίλτρου και, ως εκ τούτου, μπορεί να διαχειρίζεται εύκολα περιπτώσεις με υψηλή συγκέντρωση σκόνης. Εναλλακτικά, υπάρχει επίσης ένα εύχρηστο σύστημα επίπεδου πτυχωτού φίλτρου ή ένα αξιόπιστο σύστημα στρογγυλού φίλτρου. Ο γενικός σχεδιασμός του KM 105/180 R Bp Classic συμπληρώνεται με τον απλό χειρισμό μέσω μοχλών, το βολικό σύστημα εκκένωσης κάδου και τις ιδιαίτερα απλές ανάγκες συντήρησης.