Το πρώτο βιομηχανικό μας σάρωθρο από τη σειρά Classic με φιλικό προς το περιβάλλον και οικονομικό σύστημα μετάδοσης κίνησης αερίου (LPG) χωρίς εκπομπές: Το KM 120/250 R LPG Classic είναι επίσης κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, αλλά αποδεικνύεται πολύ ισχυρό και σε εξωτερικούς χώρους. Χάρη στη στιβαρότητά του και την ποικιλία του εξοπλισμού του, είναι απόλυτα έτοιμο για σκληρές εφαρμογές σε περιβάλλον με πολλή σκόνη. Οι βούρτσες του προσαρμόζονται άψογα στο έδαφος και εγγυώνται κορυφαία αποτελέσματα καθαρισμού ενώ η αρχή του έξυπνου φαρασιού απομακρύνει εύκολα τους στερεούς και τους λεπτούς ρύπους χωρίς να διασκορπίζεται σκόνη. Ένα ανθεκτικό φίλτρο τσέπης με δονούμενο κινητήρα για τον καθαρισμό του φίλτρου, καθώς και ένα μεγάλο δοχείο απορριμμάτων με βολική υδραυλική ανατροπή, περιλαμβάνονται επίσης στον βασικό εξοπλισμό. Τα ιδανικά πεδία εφαρμογής περιλαμβάνουν τον κατασκευαστικό τομέα, τη μεταλλουργία ή τα χυτήρια.