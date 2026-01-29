Αναρροφητικό σάρωθρο KM 120/250 R LPG Classic
Το φιλικό προς το περιβάλλον σύστημα μετάδοσης κίνησης αερίου (LPG) του βιομηχανικού μας σαρώθρου KM 120/250 R LPG Classic επιτρέπει τη χρήση σε εσωτερικούς χώρους. Με πλήρως υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης και σάρωσης.
Το πρώτο βιομηχανικό μας σάρωθρο από τη σειρά Classic με φιλικό προς το περιβάλλον και οικονομικό σύστημα μετάδοσης κίνησης αερίου (LPG) χωρίς εκπομπές: Το KM 120/250 R LPG Classic είναι επίσης κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, αλλά αποδεικνύεται πολύ ισχυρό και σε εξωτερικούς χώρους. Χάρη στη στιβαρότητά του και την ποικιλία του εξοπλισμού του, είναι απόλυτα έτοιμο για σκληρές εφαρμογές σε περιβάλλον με πολλή σκόνη. Οι βούρτσες του προσαρμόζονται άψογα στο έδαφος και εγγυώνται κορυφαία αποτελέσματα καθαρισμού ενώ η αρχή του έξυπνου φαρασιού απομακρύνει εύκολα τους στερεούς και τους λεπτούς ρύπους χωρίς να διασκορπίζεται σκόνη. Ένα ανθεκτικό φίλτρο τσέπης με δονούμενο κινητήρα για τον καθαρισμό του φίλτρου, καθώς και ένα μεγάλο δοχείο απορριμμάτων με βολική υδραυλική ανατροπή, περιλαμβάνονται επίσης στον βασικό εξοπλισμό. Τα ιδανικά πεδία εφαρμογής περιλαμβάνουν τον κατασκευαστικό τομέα, τη μεταλλουργία ή τα χυτήρια.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Στιβαρός σχεδιασμός του μηχανήματος για ασφαλή εργασίαΕπιτρέπει τις εφαρμογές σε ακραίες συνθήκες σε εξωτερικού χώρους. Έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των εξαρτημάτων και του μηχανήματος. Βασικός φάρος που αναβοσβήνει για μεγαλύτερη ασφάλεια για τον χρήστη και το περιβάλλον.
Μεγάλο πτυχωτό φίλτρο μεγάλης επιφάνειας με κινητήρα δόνησηςΤο μεγάλο εμβαδό του φίλτρου εγγυάται εργασία χωρίς διασκορπισμό σκόνης. Αποτελεσματικός καθαρισμός φίλτρου από δονούμενο κινητήρα. Κατάλληλο για εξαιρετικά μεγάλες ποσότητες σκόνης.
Απλή λειτουργία, συντήρηση και επισκευήΑπλή τεχνολογία με δοκιμασμένα και ελεγμένα εξαρτήματα. Εύκολη πρόσβαση στο τμήμα του κινητήρα που επιτρέπει τη γρήγορη και απλή επισκευή και συντήρηση. Ο κύριος κύλινδρος σαρώθρου και το φίλτρο τσέπης μπορούν να αντικατασταθούν χωρίς εργαλεία.
Αρχή λειτουργίας φαρασιού
- Εγγυημένα καλά αποτελέσματα καθαρισμού και όσον αφορά τους λεπτούς ρύπους.
- Ξεκούραστη συλλογή των στερεών ρύπων.
- Χαμηλή παραγωγή σκόνης.
Ευέλικτο σύστημα αποτυπώματος
- Άριστα αποτελέσματα σάρωσης.
- Μειωμένη φθορά βούρτσας.
- Βέλτιστη προσαρμογή των βουρτσών σε διαφορετικά είδη εδάφους/επιφανειών.
Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου
- Απλό και ασφαλές άδειασμα απορριμμάτων.
- Βολική ανατροπή έως 1,42 μέτρα.
Υδραυλικό σύστημα μετάδοσης κίνησης στους πίσω τροχούς με συμπαγή ελαστικά από καουτσούκ
- Υψηλή ευελιξία και απλός χειρισμός και σε μικρούς χώρους.
- Επιτρέπει ασφαλές πέρασμα πάνω από αιχμηρά αντικείμενα από μέταλλο ή γυαλί.
- Με τα συμπαγή ελαστικά από καουτσούκ δεν υπάρχει ο κίνδυνος να ξεφουσκώσουν τα ελαστικά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|LPG
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|Τετράχρονος κινητήρας
|Κατασκευαστής κινητήρα
|Kubota
|Απόδοση κινητήρα (kW)
|17,5
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|10800
|Πλάτος εργασίας (mm)
|900
|Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα (mm)
|1200
|Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες (mm)
|1500
|Κάδος (l)
|250
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|18
|Ταχύτητα λειτουργίας (km/h)
|9
|Επιφάνειες φίλτρου (m²)
|6
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|800
|Βάρος, έτοιμο προς χρήση (kg)
|800
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|800
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|2082 x 1250 x 1450
Πεδίο προμήθειας
- Φίλτρο τύπου pocket
- Τροχοί, συμπαγές ελαστικό
Εξοπλισμός
- Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Κύρια βούρτσα σαρώθρου, ρυθμιζόμενη
- Ελεύθερα κινούμενη κύρια βούρτσα
- Υδραυλικό τιμόνι
- Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης
- Αρχή λειτουργίας φαρασιού
- Κίνηση εμπρός
- Κίνηση πίσω
- Αναρρόφηση
- Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης κάδου
- Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Χρήση σε εσωτερικούς χώρους
- Μετρητής ωρών λειτουργίας
- Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη
- Πλευρική βούρτσα, εξέρχεται προς τα έξω αυτόματα
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικά για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό τομέα, τη μεταλλουργία και τα χυτήρια
- Κατάλληλο για χρήση σε αίθουσες παραγωγής, αποθήκες, κτίρια εφοδιαστικής και εγκαταστάσεις βαριάς βιομηχανίας
- Επίσης για εφαρμογές σε ανοιχτές αίθουσες, εξωτερικές αποθήκες, ράμπες φόρτωσης και εργοτάξια