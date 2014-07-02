Αναρροφητικό σάρωθρο KM 100/100 R G

Άνετo, μοντέρνo σάρωθρο επικαθήμενου χειριστή για επαγγελματική χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους για επιφάνειες από 8.000 - 10.400 m²/h.

Σύστημα μετάδοσης κίνησης - κινητήρας Honda 6,7 kW - 1 πεντάλ για μπροστινή κίνηση και οπισθοπορεία - μικρός κύκλος περιστροφής (3350 mm) - αυτόματο χειρόφρενο σαρώθρου - αυτόματη διακοπή λειτουργίας κινητήρα όταν ο οδηγός φεύγει από τη θέση του. Σύστημα σάρωσης/αναρρόφησης: Αυτό το μηχάνημα χρησιμοποιεί την αρχή της ανατροπής, δηλαδή η κυλινδρική βούρτσα ωθεί τη βρωμιά επάνω και πίσω στον κάδο σκουπιδιών. Η ελεύθερα κινούμενη κυλινδρική βούρτσα προσαρμόζεται αυτόματα στις ανομοιόμορφες επιφάνειες. Η αντικατάσταση του φίλτρου και της κεντρικής κυλινδρικής βούρτσας γίνεται χωρίς εργαλεία. Με ενσωματωμένο καπάκι για μεγάλα απορρίμματα, π.χ. δοχεία, σπασμένα κομμάτια, χαλίκια ή βρεγμένα φύλλα. Η πλευρική βούρτσα και η κυλινδρική βούρτσα κινούνται υδραυλικά. Είναι διαθέσιμη και μια δεύτερη προαιρετική πλευρική βούρτσα. Κάδος απορριμμάτων: Και οι δύο κάδοι απορριμμάτων 50 λίτρων αφαιρούνται από το πλάι. Λειτουργία: Η πλευρική βούρτσα και η κεντρική κυλινδρική βούρτσα χαμηλώνουν με διακόπτη. Η μπροστινή κίνηση και η οπισθοπορεία ελέγχονται με ένα μόνο πεντάλ.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αναρροφητικό σάρωθρο KM 100/100 R G: Προφυλακτήρας
Προφυλακτήρας
Προστατεύει τη σκούπα και τα εμπόδια της επιφάνειας που καθαρίζεται.
Αναρροφητικό σάρωθρο KM 100/100 R G: Μεγάλη επιφάνεια φίλτρου με αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου
Μεγάλη επιφάνεια φίλτρου με αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρου
Το φίλτρο καθαρίζεται αυτόματα όταν απενεργοποιείται το μηχάνημα – για συνεχή σάρωση μειωμένου επιπέδου σκόνης για μεγάλες περιόδους αδιάκοπης χρήσης. Ο καθαρισμός του φίλτρου μπορεί επίσης να γίνει χειροκίνητα. Αντικατάσταση του φίλτρου χωρίς εργαλεία.
Αναρροφητικό σάρωθρο KM 100/100 R G: Εύκολη συντήρηση
Εύκολη συντήρηση
Το φίλτρο και η κυλινδρική βούρτσα αφαιρούνται εύκολα χωρίς εργαλεία για ευέλικτη συντήρηση.
Αρχή λειτουργίας που εξασφαλίζει εύκολη χρήση
  • Σαφής διάταξη όλων των χειριστηρίων στη λαβή για βολικό σκούπισμα.
  • Στάνταρ σύμβολα για όλα τα σάρωθρα της Kärcher.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Σύστημα μετάδοσης κίνησης Τετράχρονος κινητήρας
Απόδοση κινητήρα (kW) 6,7
Τύπος κίνησης Βενζίνη
Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h) 8000
Μέγ. απόδοση επιφάνειας με 2 πλευρικές βούρτσες (m²/h) 10400
Πλάτος εργασίας (mm) 700
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα (mm) 1000
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες (mm) 1300
Κάδος (l) 100
Ικανότητα αναρρίχησης (%) 18
Ταχύτητα λειτουργίας (km/h) 8
Επιφάνειες φίλτρου (m²) 6
Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg) 340
Βάρος, έτοιμο προς χρήση (kg) 300
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 2006 x 1005 x 1343

Πεδίο προμήθειας

  • Στρογγυλό φίλτρο από πολυεστέρα
  • Ελαστικά συμπιεσμένου αέρα

Εξοπλισμός

  • Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
  • Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
  • Ελεύθερα κινούμενη κύρια βούρτσα
  • Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης
  • Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα
  • Αρχή της ανατροπής
  • Κίνηση εμπρός
  • Κίνηση πίσω
  • Αναρρόφηση
  • Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
  • Μετρητής ωρών λειτουργίας
  • Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη
Αναρροφητικό σάρωθρο KM 100/100 R G
Πεδία εφαρμογής
  • Για γρήγορο καθαρισμό συντήρησης σε πάρκινγκ αυτοκινήτων
  • Ιδανικό για εργολάβους κτιριακών υπηρεσιών, στον τομέα του λιανικού εμπορίου ή σε δημόσια κτίρια.
  • Κατάλληλο για συνεργεία, σχολεία, πρατήρια καυσίμων ή αντιπροσωπείες αυτοκινήτων
  • Κατάλληλο επίσης για τον καθαρισμό χώρων παραγωγής και αποθηκών
