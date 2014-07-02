Σύστημα μετάδοσης κίνησης - κινητήρας Honda 6,7 kW - 1 πεντάλ για μπροστινή κίνηση και οπισθοπορεία - μικρός κύκλος περιστροφής (3350 mm) - αυτόματο χειρόφρενο σαρώθρου - αυτόματη διακοπή λειτουργίας κινητήρα όταν ο οδηγός φεύγει από τη θέση του. Σύστημα σάρωσης/αναρρόφησης: Αυτό το μηχάνημα χρησιμοποιεί την αρχή της ανατροπής, δηλαδή η κυλινδρική βούρτσα ωθεί τη βρωμιά επάνω και πίσω στον κάδο σκουπιδιών. Η ελεύθερα κινούμενη κυλινδρική βούρτσα προσαρμόζεται αυτόματα στις ανομοιόμορφες επιφάνειες. Η αντικατάσταση του φίλτρου και της κεντρικής κυλινδρικής βούρτσας γίνεται χωρίς εργαλεία. Με ενσωματωμένο καπάκι για μεγάλα απορρίμματα, π.χ. δοχεία, σπασμένα κομμάτια, χαλίκια ή βρεγμένα φύλλα. Η πλευρική βούρτσα και η κυλινδρική βούρτσα κινούνται υδραυλικά. Είναι διαθέσιμη και μια δεύτερη προαιρετική πλευρική βούρτσα. Κάδος απορριμμάτων: Και οι δύο κάδοι απορριμμάτων 50 λίτρων αφαιρούνται από το πλάι. Λειτουργία: Η πλευρική βούρτσα και η κεντρική κυλινδρική βούρτσα χαμηλώνουν με διακόπτη. Η μπροστινή κίνηση και η οπισθοπορεία ελέγχονται με ένα μόνο πεντάλ.