Το KM 85/50 R είναι ένα επικαθήμενο σάρωθρο αναρρόφησης που λειτουργεί με μπαταρία. Ιδανικό για περιορισμένους και πολυσύχναστους χώρους. Ο συμπαγής σχεδιασμός και η μεγάλη ικανότητα ελιγμών επιτρέπουν τον καθαρισμό σε οποιουσδήποτε μικρούς χώρους, σε στενούς διαδρόμους και σε χώρους με πολλές γωνίες. Η πολυμορφικότητα και η αποδοτικότητά του αποδεικνύουν ότι αυτό το βασικό μοντέλο εντυπωσιάζει επίσης στους εξωτερικούς χώρους με μεγάλη απόδοση σε επιφάνεια. Η λειτουργία και η συντήρηση του μηχανήματος είναι πολύ απλές. Για παράδειγμα, το μεγάλο φίλτρο σκόνης, που επιτρέπει την εργασία χωρίς διασκορπισμό σκόνης, μπορεί να καθαριστεί εύκολα από τη θέση χειρισμού. Η πρόσβαση στα μέρη μέσω ενός ανοιγόμενου καλύμματος και η αντικατάσταση του ελεύθερου κύριου κυλίνδρου σαρώθρου είναι δυνατές χωρίς εργαλεία. Μπορείτε να δείτε πότε πρέπει να αντικαταστήσετε το μέρος με βάση τον σαφώς ορατό δείκτη φθοράς στο εξωτερικό μέρος. Δεν είναι απαραίτητες οι αναπροσαρμογές του συστήματος σάρωσης. Το έδαφος σαρώνεται ακόμα και στα ανώμαλα ή ανομοιόμορφα σημεία του χωρίς να μένουν υπολείμματα. Η πλευρική βούρτσα εξισορρόπησης αποτρέπει αποτελεσματικά τις ζημιές, ενώ υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της ταχύτητας περιστροφής της, αν χρειάζεται. Το ενσωματωμένο σύστημα Home Base μπορεί να συμπεριλάβει κι άλλα εργαλεία καθαρισμού.