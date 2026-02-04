Αναρροφητικό σάρωθρο KM 85/50 R Bp
Με το KM 85/50 R εισέρχεστε στον κόσμο των επικαθήμενων σαρώθρων αναρρόφησης. Η συσκευή διακρίνεται για τον εξαιρετικά εύκολο χειρισμό, το μικρό μέγεθος και εντυπωσιάζει με την υψηλή απόδοση.
Το KM 85/50 R είναι ένα επικαθήμενο σάρωθρο αναρρόφησης που λειτουργεί με μπαταρία. Ιδανικό για περιορισμένους και πολυσύχναστους χώρους. Ο συμπαγής σχεδιασμός και η μεγάλη ικανότητα ελιγμών επιτρέπουν τον καθαρισμό σε οποιουσδήποτε μικρούς χώρους, σε στενούς διαδρόμους και σε χώρους με πολλές γωνίες. Η πολυμορφικότητα και η αποδοτικότητά του αποδεικνύουν ότι αυτό το βασικό μοντέλο εντυπωσιάζει επίσης στους εξωτερικούς χώρους με μεγάλη απόδοση σε επιφάνεια. Η λειτουργία και η συντήρηση του μηχανήματος είναι πολύ απλές. Για παράδειγμα, το μεγάλο φίλτρο σκόνης, που επιτρέπει την εργασία χωρίς διασκορπισμό σκόνης, μπορεί να καθαριστεί εύκολα από τη θέση χειρισμού. Η πρόσβαση στα μέρη μέσω ενός ανοιγόμενου καλύμματος και η αντικατάσταση του ελεύθερου κύριου κυλίνδρου σαρώθρου είναι δυνατές χωρίς εργαλεία. Μπορείτε να δείτε πότε πρέπει να αντικαταστήσετε το μέρος με βάση τον σαφώς ορατό δείκτη φθοράς στο εξωτερικό μέρος. Δεν είναι απαραίτητες οι αναπροσαρμογές του συστήματος σάρωσης. Το έδαφος σαρώνεται ακόμα και στα ανώμαλα ή ανομοιόμορφα σημεία του χωρίς να μένουν υπολείμματα. Η πλευρική βούρτσα εξισορρόπησης αποτρέπει αποτελεσματικά τις ζημιές, ενώ υπάρχει δυνατότητα αλλαγής της ταχύτητας περιστροφής της, αν χρειάζεται. Το ενσωματωμένο σύστημα Home Base μπορεί να συμπεριλάβει κι άλλα εργαλεία καθαρισμού.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Έξυπνος σχεδιασμός δοχείου2 δεξαμενές για απλή αφαίρεση και ασφαλές άδειασμα των απορριμμάτων. Δοχείο απορριμμάτων χωρίς αιχμηρές άκρες που επιτρέπει το άδειασμα χωρίς να μένουν υπολείμματα. Οι τροχίσκοι του δοχείου απορριμμάτων απλοποιούν τον χειρισμό κατά το άδειασμα.
Αποδοτικό σύστημα φίλτρουΕπίπεδο πτυχωτό φίλτρο πολυεστέρα. Αποτελεσματικός καθαρισμός με διπλή ξύστρα. Άνετος χειρισμός από τη θέση χειρισμού. Πρόσβαση στο φίλτρο μέσω ενός καλύμματος που ανοίγει εντελώς χωρίς να απαιτούνται εργαλεία.
Έξυπνη εργονομία για μεγάλη άνεση στον χώρο εργασίαςΣαφής και εργονομική σύνδεση των λειτουργικών στοιχείων. Ρύθμιση του καθίσματος του οδηγού χωρίς να απαιτούνται εργαλεία. Τιμόνι με ρυθμιζόμενο ύψος.
Ενσωματωμένο σύστημα Home Base και χώροι αποθήκευσης
- Πολυμορφική και πρακτική σύνδεση για απλή μεταφορά άλλων εργαλείων καθαρισμού.
- Για απλή μεταφορά του εργαλείου συλλογής απορριμμάτων, της βούρτσας, των πανιών ή και ενός επιπλέον δοχείου, για παράδειγμα.
- Μεγάλος χώρος αποθήκευσης στο πίσω μέρος του μηχανήματος.
Δείκτης φθοράς για την κύρια βούρτσα
- Φαίνεται εύκολα και βολικά από την εξωτερική πλευρά.
- Ακριβής προσδιορισμός του χρόνου αντικατάστασης.
Πλευρική βούρτσα
- Προστατεύει την πλευρική βούρτσα από βλάβες.
- Αξιόπιστος και στιβαρός σχεδιασμός.
- Μειώνει το κόστος συντήρησης και επισκευών.
Συμπαγής σχεδιασμός για μέγιστη ικανότητα ελιγμών
- Άριστη δυνατότητα ελιγμών του μηχανήματος.
- Ιδανικό και για γεμάτους και περιορισμένους χώρους.
- Δυνατότητα κίνησης μέσα από τυπικά ανοίγματα πόρτας (90 cm).
Ρύθμιση της ταχύτητας της πλευρικής βούρτσας
- Για την προσαρμογή της ταχύτητας της πλευρικής βούρτσας στο αντίστοιχο είδος και όγκο ρύπων.
- Μειώνει την ποσότητα σκόνης που διασκορπίζεται.
Ταλαντευόμενη κύρια βούρτσα
- Δεν απαιτείται ρύθμιση για τη φθορά.
- Εξαιρετική συλλογή ρύπων και στην περίπτωση ανώμαλου/ανομοιόμορφου εδάφους.
Απλός τρόπος λειτουργίας
- Η βούρτσα κυλίνδρου και οι πλευρικές βούρτσες μπορούν να ενεργοποιηθούν και να απενεργοποιηθούν εύκολα με ένα πετάλι ποδιού.
- Η εμπρόσθια και η οπίσθια κίνηση μπορούν να οριστούν και να ρυθμιστούν εύκολα με τη χρήση ενός διακόπτη επιλογέα.
- Ρύθμιση όγκου αναρρόφησης για τη σάρωση υγρών επιφανειών.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Σύστημα μετάδοσης κίνησης
|DC μηχανή
|Απόδοση κινητήρα (V/W)
|24 / 1000
|Τύπος κίνησης
|Ηλεκτροκίνητο
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|5100
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας με 2 πλευρικές βούρτσες (m²/h)
|6510
|Πλάτος εργασίας (mm)
|615
|Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα (mm)
|850
|Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες (mm)
|1085
|Τάση μπαταρίας (V)
|24
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (h)
|max. 2,5
|Κάδος (l)
|50
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|12
|Ταχύτητα λειτουργίας (km/h)
|6
|Επιφάνειες φίλτρου (m²)
|2,3
|Фορτίο (kg)
|max. 90
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|177,5
|Βάρος, έτοιμο προς χρήση (kg)
|230
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|179,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1171 x 870 x 1136
Πεδίο προμήθειας
- Ελαστικά συμπιεσμένου αέρα
Εξοπλισμός
- Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Μηχανικός καθαρισμός φίλτρου
- Ελεύθερα κινούμενη κύρια βούρτσα
- Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης
- Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα
- Αρχή της ανατροπής
- Κίνηση εμπρός
- Κίνηση πίσω
- Αναρρόφηση
- Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Χρήση σε εσωτερικούς χώρους
- Ρυθμιζόμενη ταχύτητα πλευρικής βούρτσας
- Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης
- Μετρητής ωρών λειτουργίας
- Φορητός κάδος
- Λειτουργία σάρωσης, επιλέξιμη
- Πλευρική βούρτσα, εξέρχεται προς τα έξω αυτόματα
- Αυτόματη προσαρμογή ανάλογα με τη φθορά της κεντρικής βούρτσας
- Πολυλειτουργική οθόνη
- Προαιρετικό σύστημα στερέωσης Home Base
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ιδανικό για τον καθαρισμό αιθουσών παραγωγής, αποθηκών και μικρών κτιρίων εφοδιαστικής
- Για γρήγορο καθαρισμό συντήρησης σε πάρκινγκ αυτοκινήτων
- Επίσης, για μικρότερους χώρους, όπως (μικρά) συνεργεία, αυλές σχολείων, βενζινάδικα ή αντιπροσωπείες αυτοκινήτων