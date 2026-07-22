Η μονάδα πλύσης επαγγελματικών οχημάτων RBS 6000 διαθέτει μία βούρτσα. Είναι η ιδανική λύση για τον γρήγορο καθαρισμό μικρών στόλων οχημάτων. Η κατασκευή της είναι από ανθεκτικό αλουμίνιο ενώ εξασφαλίζεται μέγιστη σταθερότητα από το σασί. Το απορρυπαντικό προστίθεται στο νερό με μία δοσομετρική αντλία. Η βούρτσα έχει διάμετρο περίπου 1000mm και είναι φτιαγμένη από πολυαιθυλένιο. Συνιστάται για στόλους έως και 15 οχημάτων.