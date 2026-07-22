Πλυντήριο φορτηγών RBS 6012
Η ιδανική λύση καθαρισμού για γρήγορο και ομαλό χειροκίνητο έλεγχο του εξωτερικού καθαρισμού επαγγελματικών οχημάτων, όπως λεωφορεία, φορτηγά και αρθρωτά οχήματα.
Η μονάδα πλύσης επαγγελματικών οχημάτων RBS 6000 διαθέτει μία βούρτσα. Είναι η ιδανική λύση για τον γρήγορο καθαρισμό μικρών στόλων οχημάτων. Η κατασκευή της είναι από ανθεκτικό αλουμίνιο ενώ εξασφαλίζεται μέγιστη σταθερότητα από το σασί. Το απορρυπαντικό προστίθεται στο νερό με μία δοσομετρική αντλία. Η βούρτσα έχει διάμετρο περίπου 1000mm και είναι φτιαγμένη από πολυαιθυλένιο. Συνιστάται για στόλους έως και 15 οχημάτων.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ρύθμιση τροχούΚαθιστά δυνατή την κάθετη ανίχνευση περιγράμματος και τον μηχανισμό ανατροπής. Είναι εύκολα προσβάσιμο το πρόσθιο μέρος του οχήματος με γωνίες έως και 10 μοίρες.
Δοσολογία καθαριστικούΜπορείτε να προσθέσετε το χημικό προϊόν καθαρισμού, εφόσον απαιτείται, μέσω της δοσομετρικής αντλίας.
Λειτουργία και ασφαλής χειρισμόςΗ περιστροφή της βούρτσας υποστηρίζει τον χειριστή κατά τη διάρκεια της εμπρόσθιας κίνησης του συστήματος. Η περιστροφή των βουρτσών διακόπτεται όταν αφήνετε τη λαβή.
Κατασκευή από ελαφρύ αλουμίνιο
- Εξαιρετικά ανθεκτική μονάδα σε εξωτερικές επιδράσεις.
- Η επένδυση του ημικελύφους προστατεύει αποτελεσματικά τον χρήστη από το πιτσίλισμα νερού.
Τέσσερα ροδάκια και 2 τροχούς
- Άριστη δυνατότητα ελιγμών και μεγάλη σταθερότητα.
- Μεγάλη ευστάθεια κατεύθυνσης κατά τη διάρκεια πλύσης του οχήματος.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ύψος εγκατάστασης (mm)
|3810
|Ύψος πλύσης (mm)
|3645
|Απαίτηση χώρου πλύσης (mm)
|4620 x 1700 x 1500
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Τάση (V)
|400
Πεδίο προμήθειας
- Πίνακας ελέγχου εγκατάστασης
- Τυπικό ύψος τροχών
Εξοπλισμός
- Αριθμός βουρτσών: 1 Τεμάχιο(α)
- Ατομικός εξοπλισμός βουρτσών
- Κεκλιμένη διάταξη ισοπέδωσης με τροχό ρύθμισης
- Τιμόνια: 4 Τεμάχιο(α)
- Τροχοί στήριξης: 2 Τεμάχιο(α)
Πεδία εφαρμογής
- Για χειροκίνητο έλεγχο του εξωτερικού καθαρισμού σε όλη την επιφάνεια επαγγελματικών οχημάτων