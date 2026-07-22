Πλυντήριο φορτηγών RBS 6012

Η ιδανική λύση καθαρισμού για γρήγορο και ομαλό χειροκίνητο έλεγχο του εξωτερικού καθαρισμού επαγγελματικών οχημάτων, όπως λεωφορεία, φορτηγά και αρθρωτά οχήματα.

Η μονάδα πλύσης επαγγελματικών οχημάτων RBS 6000 διαθέτει μία βούρτσα. Είναι η ιδανική λύση για τον γρήγορο καθαρισμό μικρών στόλων οχημάτων. Η κατασκευή της είναι από ανθεκτικό αλουμίνιο ενώ εξασφαλίζεται μέγιστη σταθερότητα από το σασί. Το απορρυπαντικό προστίθεται στο νερό με μία δοσομετρική αντλία. Η βούρτσα έχει διάμετρο περίπου 1000mm και είναι φτιαγμένη από πολυαιθυλένιο. Συνιστάται για στόλους έως και 15 οχημάτων.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πλυντήριο φορτηγών RBS 6012: Ρύθμιση τροχού
Ρύθμιση τροχού
Καθιστά δυνατή την κάθετη ανίχνευση περιγράμματος και τον μηχανισμό ανατροπής. Είναι εύκολα προσβάσιμο το πρόσθιο μέρος του οχήματος με γωνίες έως και 10 μοίρες.
Πλυντήριο φορτηγών RBS 6012: Δοσολογία καθαριστικού
Δοσολογία καθαριστικού
Μπορείτε να προσθέσετε το χημικό προϊόν καθαρισμού, εφόσον απαιτείται, μέσω της δοσομετρικής αντλίας.
Πλυντήριο φορτηγών RBS 6012: Λειτουργία και ασφαλής χειρισμός
Λειτουργία και ασφαλής χειρισμός
Η περιστροφή της βούρτσας υποστηρίζει τον χειριστή κατά τη διάρκεια της εμπρόσθιας κίνησης του συστήματος. Η περιστροφή των βουρτσών διακόπτεται όταν αφήνετε τη λαβή.
Κατασκευή από ελαφρύ αλουμίνιο
  • Εξαιρετικά ανθεκτική μονάδα σε εξωτερικές επιδράσεις.
  • Η επένδυση του ημικελύφους προστατεύει αποτελεσματικά τον χρήστη από το πιτσίλισμα νερού.
Τέσσερα ροδάκια και 2 τροχούς
  • Άριστη δυνατότητα ελιγμών και μεγάλη σταθερότητα.
  • Μεγάλη ευστάθεια κατεύθυνσης κατά τη διάρκεια πλύσης του οχήματος.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Ύψος εγκατάστασης (mm) 3810
Ύψος πλύσης (mm) 3645
Απαίτηση χώρου πλύσης (mm) 4620 x 1700 x 1500
Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph) 3
Συχνότητα (Hz) 50
Τάση (V) 400

Πεδίο προμήθειας

  • Πίνακας ελέγχου εγκατάστασης
  • Τυπικό ύψος τροχών

Εξοπλισμός

  • Αριθμός βουρτσών: 1 Τεμάχιο(α)
  • Ατομικός εξοπλισμός βουρτσών
  • Κεκλιμένη διάταξη ισοπέδωσης με τροχό ρύθμισης
  • Τιμόνια: 4 Τεμάχιο(α)
  • Τροχοί στήριξης: 2 Τεμάχιο(α)
Πλυντήριο φορτηγών RBS 6012
Πεδία εφαρμογής
  • Για χειροκίνητο έλεγχο του εξωτερικού καθαρισμού σε όλη την επιφάνεια επαγγελματικών οχημάτων
Χημικά προϊόντα καθαρισμού