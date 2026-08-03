Το RBS 6000 είναι μία μη αυτόματη μονάδα πλύσης επαγγελματικών οχημάτων, με λειτουργία μίας βούρτσας. Είναι η ιδανική λύση για γρήγορο και λεπτομερή πλήρη καθαρισμό (πλευρικά, μπροστά και πίσω) μικρών στόλων οχημάτων. Η συμπαγής κατασκευή της σε στιβαρό πλαίσιο 6 κυλίνδρων οδήγησης εγγυάται υψηλή σταθερότητα. Το RBS 6000 αφαιρείται εύκολα με τη βοήθεια 4 τροχίσκων (2 από αυτούς σταθεροί). Δύο πρόσθετοι τροχοί εξασφαλίζουν άριστη σταθερότητα και αξιοπιστία τροχιάς κατά τη διαδικασία πλύσης. Η μπροστινή κίνηση κατά μήκος του οχήματος υποστηρίζεται από την περιστροφή βουρτσών. Οι βούρτσες (δεξιά και αριστερή κίνηση) ελέγχονται από διακόπτες ελέγχου κατάστασης οδηγού και στις δύο πλευρές. Το απορρυπαντικό αναμειγνύεται με νερό μέσω μιας δοσομετρικής αντλίας. Οι λαβές με πλαστικά καλύμματα, το πλαίσιο με στρογγυλές άκρες και κύλινδροι απόστασης προστατεύουν το χειριστή και το όχημα. Η βούρτσαχρώματος λευκού-κίτρινου (διάμετρος σε λειτουργία περίπου 1.000 mm) αποτελείται από διαμορφωμένες τρίχες πολυαιθυλενίου και αυτές συγκεντρώνονται σε μεμονωμένα εναλλάξιμα ημικελύφη.