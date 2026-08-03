Πλυντήριο φορτηγών RBS 6014
Χειροκίνητο σύστημα πλύσης RBS 6014 με 1 βούρτσα και τριφασική σύνδεση τροφοδοσίας 400 V/50 Hz. Για γρήγορο εξωτερικό καθαρισμό επαγγελματικών οχημάτων. Ιδανικό για στόλους έως 15 οχημάτων.
Το RBS 6000 είναι μία μη αυτόματη μονάδα πλύσης επαγγελματικών οχημάτων, με λειτουργία μίας βούρτσας. Είναι η ιδανική λύση για γρήγορο και λεπτομερή πλήρη καθαρισμό (πλευρικά, μπροστά και πίσω) μικρών στόλων οχημάτων. Η συμπαγής κατασκευή της σε στιβαρό πλαίσιο 6 κυλίνδρων οδήγησης εγγυάται υψηλή σταθερότητα. Το RBS 6000 αφαιρείται εύκολα με τη βοήθεια 4 τροχίσκων (2 από αυτούς σταθεροί). Δύο πρόσθετοι τροχοί εξασφαλίζουν άριστη σταθερότητα και αξιοπιστία τροχιάς κατά τη διαδικασία πλύσης. Η μπροστινή κίνηση κατά μήκος του οχήματος υποστηρίζεται από την περιστροφή βουρτσών. Οι βούρτσες (δεξιά και αριστερή κίνηση) ελέγχονται από διακόπτες ελέγχου κατάστασης οδηγού και στις δύο πλευρές. Το απορρυπαντικό αναμειγνύεται με νερό μέσω μιας δοσομετρικής αντλίας. Οι λαβές με πλαστικά καλύμματα, το πλαίσιο με στρογγυλές άκρες και κύλινδροι απόστασης προστατεύουν το χειριστή και το όχημα. Η βούρτσαχρώματος λευκού-κίτρινου (διάμετρος σε λειτουργία περίπου 1.000 mm) αποτελείται από διαμορφωμένες τρίχες πολυαιθυλενίου και αυτές συγκεντρώνονται σε μεμονωμένα εναλλάξιμα ημικελύφη.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ρύθμιση τροχούΚαθιστά δυνατή την κάθετη ανίχνευση περιγράμματος και τον μηχανισμό ανατροπής. Είναι εύκολα προσβάσιμο το πρόσθιο μέρος του οχήματος με γωνίες έως και 10 μοίρες.
Δοσολογία καθαριστικούΜπορείτε να προσθέσετε το χημικό προϊόν καθαρισμού, εφόσον απαιτείται, μέσω της δοσομετρικής αντλίας.
Λειτουργία και ασφαλής χειρισμόςΗ περιστροφή της βούρτσας υποστηρίζει τον χειριστή κατά τη διάρκεια της απλής εμπρόσθιας κίνηση του συστήματος. Η περιστροφή των βουρτσών διακόπτεται όταν αφήνετε τη λαβή.
Κατασκευή από ελαφρύ αλουμίνιο
- Εξαιρετικά ανθεκτική μονάδα σε εξωτερικές επιδράσεις.
- Η επένδυση του ημικελύφους προστατεύει αποτελεσματικά τον χρήστη από το πιτσίλισμα νερού.
Τέσσερα ροδάκια και 2 τροχούς
- Άριστη δυνατότητα ελιγμών και μεγάλη σταθερότητα.
- Μεγάλη ευστάθεια κατεύθυνσης κατά τη διάρκεια πλύσης του οχήματος.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ύψος εγκατάστασης (mm)
|4370
|Ύψος πλύσης (mm)
|4205
|Απαίτηση χώρου πλύσης (mm)
|4620 x 1700 x 1500
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Τάση (V)
|400
Πεδίο προμήθειας
- Πίνακας ελέγχου εγκατάστασης
- Τυπικό ύψος τροχών
Εξοπλισμός
- Αριθμός βουρτσών: 1 Τεμάχιο(α)
- Ατομικός εξοπλισμός βουρτσών
- Κεκλιμένη διάταξη ισοπέδωσης με τροχό ρύθμισης
- Τιμόνια: 4 Τεμάχιο(α)
- Τροχοί στήριξης: 2 Τεμάχιο(α)
Πεδία εφαρμογής
- Για χειροκίνητο έλεγχο του εξωτερικού καθαρισμού σε όλη την επιφάνεια επαγγελματικών οχημάτων