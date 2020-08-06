ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

Ορισμένες από αυτές τις τεχνικά πολύπλοκες συσκευές απαιτούν ειδική εκπαίδευση από κατάλληλο εκπαιδευμένο προσωπικό ώστε να διασφαλιστεί τόσο ο ορθός χειρισμός της όσο και η αποκόμιση των βέλτιστων οφελών για τον χρήστη. Η εν λόγω συμβουλευτική και καθοδήγηση παρέχεται από το προσωπικό τεχνικής υποστήριξής μας ή από υπάλληλο της Kärcher και μπορεί να παρασχεθεί στην τοποθεσία που θα παραδοθεί το μηχάνημα ή στις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας.

Η ενημέρωση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

Προβλεπόμενη χρήση της συσκευής

Λειτουργία της συσκευής

Τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της συσκευής

Χειριστήρια

Οδηγίες ασφαλείας

Καθαρισμός, συντήρηση και φροντίδα

Έλεγχος ασφαλείας σύμφωνα με το DGUV V3

Αλλαγή των φθαρμένων μερών

Η υλοποίηση θα καταγράφεται στο αντίστοιχο πρωτόκολλο οδηγίας. Οι συσκευές που επηρεάζονται από την εν λόγω υποχρέωση παροχής πληροφοριών βρίσκονται στην αντίστοιχη σημείωση στη σελίδα λεπτομερειών προϊόντος στο online shop μας.

Εξυπακούεται ότι η εξειδικευμένη ομάδα συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης είναι διαθέσιμη σε όλους τους πελάτες για κάθε είδους ερωτήσεις όσον αφορά την Επαγγελματική Σειρά Kärcher και θα χαρεί να σας βοηθήσει οποιαδήποτε στιγμή είτε μέσω email είτε τηλεφωνικής ή κατ’ ιδίαν επικοινωνίας στην εξειδικευμένη αγορά μας. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή στο τμήμα πωλήσεων του κέντρου μας, θα βρείτε την επαγγελματική σειρά εξοπλισμού καθαρισμού της Kärcher, καθώς και τα αντίστοιχα εξαρτήματα των προϊόντων μας.